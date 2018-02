Struckum : Tumult um ein Abrisshaus

„De Struckumer Fierobendspeelers“ führen ihr neues Stück, eine plattdeutsche Beziehungskomödie in drei Akten, auf.

von hn

28. Februar 2018, 12:00 Uhr

„De Struckumer Fierobendspeelers“ präsentieren ihr neues Stück „Mannslüüd vun Bu – mol dösig mol schlau“ – eine plattdeutsche Beziehungskomödie in drei Akten von Carsten Lögering. Und darum geht es: Calle Hansen (Stefan „Noggi“ Christiansen) kauft von der Gemeinde ein altes, halb verfallenes Haus mit der Absicht, dort zusammen mit seiner Prostituierten Jacky (Meike Thiesen) ein Bordell zu errichten. Dumm nur, dass alle Beteiligten nur nach und nach die wahren Absichten des Zuhälters erfahren und mit seinem Vorhaben überhaupt nicht einverstanden sind. Als da wären: der ungeschickte Bürgermeister Gunnar Raffke (Kai Feddersen), der den Deal erst möglich macht. Das ungleiche Bauunternehmerpaar Leo und Marlene Pfusch (Thorsten Petersen und Kirstin Pöhlmann) mit ihrem vorlauten türkischen Schwarzarbeiter Ali, (Melf „Melle“ Hinrichsen) sollen das Haus zum Puff umbauen. Bei den Pfuschs ist allerdings der Name Programm, zum Leidwesen von Calle. Ärger erwartet diesen auch von Madame Petronella (Nicole Möller). Diese ist von der Konkurrenz und genau wie Calle im horizontalen Gewerbe zu Hause. Ein weiteres Problem ist, dass sich in dem Haus die Obdachlose Hilde (Sandra Sievers) breit gemacht hat. Sie wohnt seit Jahren in der Ruine und möchte nur ungern ausziehen. Calle wird der Umbau durch seine zahlreichen Gegenspieler wahrlich nicht leicht gemacht. Die Besucher erwartet ein schwungvolles Theaterstück mit spritzigen Dialogen, unzähligen Missverständnissen und einem höchst unerwarteten Ende. Mit dabei sind auch Kathrin Tellermann (Topuster), die Regie führen Ute Friedrichsen und Sonja Christiansen. Vorstellungen finden statt am Freitag, 16. März (20 Uhr), Sonnabend, 17. März (20 Uhr) sowie am 18. März (16 Uhr). Karten gibt es im Landgasthof Struckum.