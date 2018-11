Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk : TSBW-Shop erweitert sein Angebot

Weihnachtliche Geschenke aus den eigenen Werkstätten gibt es im TSBW–Shop.

Im Schnüsterwinkel, dem Verkaufsladen des Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerks (TSBW), kann man in der Vorweihnachtszeit gut ein wenig auf die Pirsch nach Schönem, Dekorativem und Nützlichem zu gehen. Das in der Siemensstraße Nr. 20 gelegene Geschäft bietet Waren aus den hauseigenen Werkstätten.

Aus der Produktion der Schneiderei stammen Schürzen und Krawatten, Sitzwürfel, Tischläufer, Beutel, Rucksäcke und Yogakissen mit abnehmbaren Bezügen sowie abwischbare Kissen für die Gartenbank. Die Schreinerei steuerte Kleiderbügel und Yogabänke, zweistufige Tritte, Hocker und Arbeitsböcke bei.

Maritime Motive in Acryl malt Umschülerin Patricia Hüpenbecker und bietet sie als Druck zum Verkauf an. „Wir arbeiten mit den verschiedenen Abteilungen unseres Hauses sehr gut zusammen und können deshalb Artikel anbieten, die mit Sorgfalt und handwerklichen Geschick gefertigt worden sind“, freut sich Birgit Lützen, Ausbilderin in der kaufmännischen Abteilung. So wurde auch das Schaufenster von den angehenden Gestaltern und Gestalterinnen für visuelles Marketing hergerichtet.

Freilich gibt es auch Waren, die dazugekauft werden, wie Kerzen – unter anderem „Herrenkerzen“ mit Whiskyduft -, Gläser und Dekorationsartikel sowie Salze, Zucker, Gewürze und Dips.