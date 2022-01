Anti-Corona-Demo in Husum : Trotz Verstoß gegen Maskenpflicht: Versammlung der Impfgegner bleibt ohne Konsequenzen

Am Montag liefen rund 120 Menschen durch Husum, um mit Lichterketten um den Hals gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Niemand trug trotz neuer Landesverordnung eine Maske. Der Kreis sieht darin kein Problem.

von Annika Jensen

13. Januar 2022, 17:20 Uhr

Am Montag liefen rund 120 Menschen durch Husum, um mit Lichterketten um den Hals gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Niemand trug trotz neuer Landesverordnung eine Maske. Der Kreis sieht darin kein Problem.

Trotz neuer Landesverordnung, nach der ab 100 Menschen auf einer Versammlung die Maskenpflicht gilt, liefen am vergangenen Montag rund 120 Impfgegner durch die Husumer Innenstadt. Niemand von ihnen trug eine Maske.

Vor Ort war auch eine Mitarbeiterin der Versammlungsbehörde des Kreises und führte eine sogenannte Verhältnis­mäßigkeitsprüfung durch. Nun hat der Kreis den Ablauf der Versammlung ausgewertet und entschieden, welche Lehren er aus dem Abend des vergangenen Montags für die kommenden Demonstrationen zieht.

„Angesichts der hohen verfassungsrechtlichen Bedeutung politischer Versammlungen muss es das selbstverständliche Ziel einer Versammlungsbehörde sein, Demonstrationen bei Auftreten kleinerer Verstöße gegen die Vorschriften nicht sofort aufzulösen“, sagt Kreis-Sprecher Hans-Martin Slopianka auf Anfrage von shz.de, „sondern – am besten gemeinsam mit dem Veranstalter – praktikable Wege zu finden, um ihre unter epidemiologischen Gesichtspunkten verantwortbare Fortsetzung zu ermöglichen.“

Die Versammlungsbehörde sei zu dem Ergebnis gekommen, „dass die getroffenen Maßnahmen den Infektionsschutz gewährleisten: Die Teilnehmenden haben sich in Gruppen aufgeteilt und sowohl untereinander als auch zwischen den Gruppen Abstände eingehalten, die für die Verdünnung der beim Ausatmen entstehenden Aerosole ausreichten, um eine eventuelle Infektionsgefahr zu minimieren“, so Hans-Martin Slopianka.

Bei den nächsten Versammlungen werde die Behörde, stets unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls, „erneut die gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen und, soweit erforderlich, anlassbezogen entsprechende Maßnahmen einleiten.“

Verordnung ermöglicht Abweichung von Maskenpflicht

Grundlage dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung ist die Corona-Bekämpfungsverordnung. Dort steht, dass die Versammlungsbehörden in Schleswig-Holstein nach der Durchführung dieser Prüfung und in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden Abweichungen von der Maskenpflicht vornehmen können. „Oder, sofern anders ein ausreichender Infektionsschutz nicht gewährleistet werden kann, Versammlungen beschränken oder verbieten.“

Ein weiterer Verstoß am Montag war, dass die Versammlung nicht angemeldet war. Dazu Hans-Martin Slopianka: „Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet werden.“ Zwar konnten seine Kollegen eine Versammlungsleitung ausfindig machen, „dennoch sehen wir von der Einleitung eines Bußgeldverfahrens ab“, so der Kreissprecher.

Kreis: Versammlungsrecht zu wichtig

In der Vergangenheit sei es in Nordfriesland häufiger vorgekommen, dass Versammlungen, auch bei anderen Themen als Corona, nicht oder nicht rechtzeitig angemeldet wurden. Auch hier wurde in vielen Fällen kein Bußgeld verhängt, sagt Slopianka.

In der Regel werde in so einem Fall – wie auch bei der Demo am Montag – ein Gespräch zwischen der Versammlungsleitung und der Versammlungsbehörde geführt, in welchem die Versammlungsleitung über die Bedeutung der Anmeldepflicht aufgeklärt werde. „Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist in unserem demokratischen Rechtsstaat zu wichtig, um hier eine grundsätzliche Zero-Tolerance-Strategie zu fahren“, so Slopianka abschließend.