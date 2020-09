Friedrichstadt : Trotz Corona: Ruderregatta findet statt

Am 27. September soll es packende Rennen auf dem Westersielzug geben – allerdings gibt es ein strenges Hygienekonzept.

Avatar_shz von hn

23. September 2020, 15:28 Uhr

Friedrichstadt | Die Friedrichstädter Ruderregatta auf dem Westersielzug wird trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Das teilen die Veranstalter mit.

Am Sonntag (27.) werden zahlreiche Mannschaften aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und vom Nordschleswigschen Ruderverband in allen Bootsklassen vom Einer bis zum Achter an den Start gehen, der sich wie immer an der Blauen Brücke befindet.

Dabei werden Kinder, Junioren, Senioren und Masters um Medaillen und Landesmeistertitel kämpfen. „Wir freuen uns über ein absolutes Rekordmeldeergebnis, zwischen 8 und 18.30 Uhr werden alle drei Minuten Rennen gestartet“, erklärt Kim Koltermann, der Vorsitzende der Rudergesellschaft.



Wenige Zuschauer auf dem Gelände erlaubt





Angesichts der Corona-Pandemie wird die Regatta allerdings nicht wie gewohnt durchgeführt werden können. „Wir dürfen nur 500 Menschen auf das Regattagelände lassen und müssen Namen und Adressen der Teilnehmer, wie im Moment üblich, dokumentieren“, so Koltermann, „dies hat allerdings leider zur Folge, dass wir – wenn überhaupt – nur wenige Zuschauer auf das Gelände lassen können, da wir durch die Teilnehmer, Betreuer und unseren Regattastab schon nahe an die 500 kommen werden.“

Sportlich werde es wie gewohnt Spannung in allen Klassen geben, verspricht Koltermann. Während bei den Junioren und Senioren die Landesmeistertitel heiß begehrt sind, kämpfen die Jungen und Mädchen, wie immer, um den Pokal für die Gesamtwertung der Kinderrennen, den Happy-Hippo-Cup. Die Friedrichstädter Rudergesellschaft wird mit einer großen Mannschaft am Start sein.

Die Rudergesellschaft kann auf ein eingespieltes Organisationskomitee zurückgreifen. „Wir haben ein großes, kompetentes Helferteam, mit dem wir uns die Durchführung unserer beliebten Regatta auch unter diesen besonderen Bedingungen zutrauen“, sagt Kim Koltermann, „und wir gehen davon aus, dass die teilnehmenden Vereinen sich, wie immer, sehr wohl fühlen werden. Dem Helferteam gilt unser Dank ebenso, wie der DLRG, dem Bauhof der Stadt Friedrichstadt, den sehr kooperativen Behörden und dem Ruderverband Schleswig-Holstein für die Unterstützung in verschiedensten Bereichen.“



Blaue Brücke am 27. September gesperrt





Anlässlich der Friedrichstädter Ruderregatta ist die Blaue Brücke am 27. September für die öffentliche Nutzung gesperrt. Fußgänger auf dem Weg zum Bahnhof oder ins Gewerbegebiet werden gebeten, ein paar Minuten mehr einzuplanen, um entlang der Bundesstraße zu ihrem Ziel zu gelangen.