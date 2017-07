Spielmannszug Rödemis : Trotz Abiturfeier kräftig abgeräumt

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Nach wochenlangen intensiven Übungseinheiten reiste der I. Spielmannszug Rödemis ins niedersächsische Rastede, um bei den 62. Internationalen Musiktagen aufzumarschieren und seine neue Show zu präsentieren. Und das tat er dann auch, obgleich ein paar der jungen Spielleute noch bis in die Morgenstunden Abitur gefeiert hatten. Die Verantwortlichen im Spielmannszug trugen dem Rechnung und starteten etwas später in den Tag als ursprünglich geplant. Das war für viele freilich immer noch früh genug. Der Bus startete pünktlich um 7 Uhr. Für einige hieß das: drei, maximal vier Stunden Schlaf.

Zehn Stunden nach der Abfahrt begann für die Rödemisser dann das Pflichtprogramm mit der Show-Qualifikation auf dem Turnierplatz des Rasteder Schlossparks. Als einer von elf Musikzügen belegten die Gäste aus Husum schließlich den vierten Platz und erreichten mit einer Aufsehen erregenden Darbietung das Finale. Am nächsten Tag stand dann zunächst die Marschwertung auf dem Programm. Hier errang der I. Zug mit 83,46 Punkten eine Goldmedaille und den zweiten Platz in seiner Klasse. Nachmittags folgte das Finale der Show-Wertung. Hier konnten die Musiker sich noch einmal steigern und erhielten 82 Punkte sowie eine Silbermedaille. Gegen starke niederländische Konkurrenz, die auch instrumentell vielseitiger aufgestellt war, errangen die Rödemisser zu guter Letzt den fünften Platz und wurden damit bester deutscher Spielmannszug. Höhepunkt der Preisverleihung war die Auszeichnung von Tambourmajorin Silja Pairott als Gesamtsiegerin aller Stabführer und Dirigenten in der Marsch- und Standspielbewertung.

Nach diesem Erfolgsschub bereitet der I. Zug sich nun auf die Teilnahme am 18. World Music Contest im niederländischen Kerkrade vor, der nur alle vier Jahre stattfindet. Am Rande dieser Veranstaltung stehen noch zwei Auftritte beim Internationalen Reitturnier CHIO (Concours Hippique International Officiel) in Aachen auf dem Programm, bevor es dann in die wohlverdiente spielfreie Sommerpause geht.



von hn

erstellt am 09.Jul.2017 | 16:00 Uhr