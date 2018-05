Landespokalfinale : Trotz 0:3-Niederlage – Forza Husum in Feierlaune

Die Husumer Sportvereinigung verliert zwar das Pokalfinale, hinterlässt in Flensburg aber einen mehr als positiven Eindruck.

Das Schlagen der Trommel und das laute Tröten ist bereits von Weitem zu hören. Vor der Iven-Agßen-Schule stehen sie, bilden ein weiß-rotes Farbenmeer: Die Anhänger des Fußball-Landesligisten, der Husumer SV, sind bestens aufgelegt. In wenigen Minuten geht es los nach Flensburg zum schleswig-holsteinischen Landespokalfinale.

Schon das Erreichen des Endspiels ist für die Husumer ein historisches Ereignis. „Soweit haben wir es noch nicht einmal zu Oberliga-Zeiten geschafft“, erklärt der zweite Vorsitzende Fabio de Nicolo.

Dann wird es plötzlich noch lauter. Grund: Der Mannschaftsbus mit Trainer Dennis Witt und seinen Schützlingen setzt sich in Bewegung. Mit Trommel, Tröten und Gesang schicken die Husumer Fans ihre Helden in die Fördestadt. „Hurra, hurra – die Husumer sind da“, heißt es im Chor.

Die Stimmung an den Bussen ist gut, die Aussicht aufs Spiel positiv. „Wir haben einen Vorteil: Die Flensburger haben uns schon abgehakt. Und die müssen sich auf ihre Relegation vorbereiten“, sagt der Fanbeauftragte Stephan Martens. Die Umstehenden stimmen zu. Man ist sich einig: Husum wird gewinnen, 1:0, 2:0, 3:2 – Hauptsache ein Sieg.

Dann geht es los. Drei Fan-Busse hat der Verein organisiert. Darin sammeln sich Männer, Frauen, Kinder, Trommeln, Tröten und Plakate. An Bord sind langjährige Husum-Anhänger wie Kai Lütt, ehemaliger 2. Vorsitzender des Vereins. Beruflich verschlug es ihn zwar nach Karlsruhe, doch sein Fußball-Herz schlägt noch immer 754 Kilometer weiter nördlich, in Husum. „Als der Final-Termin feststand, habe ich mir sofort Urlaub genommen“, sagt er.

Brigitte Petersen, die die Husumer SV seit fast 20 Jahren begleitet, tippt auf ein knappes 1:0 für Husum. „Es wäre blöd dorthin zu fahren, ohne gewinnen zu wollen“, sagt sie. Bahne Will sieht das genauso: „Wir haben ja Frankfurt gegen Bayern gesehen. Es ist möglich.“

Normalerweise besteht der Fanclub aus rund 50 Mitgliedern – davon 15 Aktiven, erklärt Stephan Martens. Heute reisen die Husumer mit etwa 500 Anhängern zum Pokalfinale nach Flensburg. Dabei sind auch Torsten Brandt, Wolfgang Hoppe und Jörg Thiel aus Husum und Umgebung. „Eigentlich haben die Husumer keine Chance, aber 90 Minuten müssen erstmal gespielt werden“, gibt sich Brandt zuversichtlich.

Im Bus geht der Gesang weiter. „Forza Husum, ale ale ale!“, singen die Fans bis zur Ankunft in Weiche. Vom Parkplatz zieht der Trupp geschlossen zum Stadion – unter Gesang sowie Trommel- und Tröten-Lärm. Unter den Singenden ist auch Udo Thomsen, genauso wie Familie Grund: Vater Ernst-Hermann und seine Kinder Michelle und Marcel. Der Sohn hält das Megafon in der Hand und stimmt den Fangesang an. Michelle verrät: „Ich bin quasi im Stadion groß geworden.“

Als Unterstützung für die erste Herrenmannschaft sind ferner einige Nachwuchsspieler aus Husum mitgefahren – wie die Zwillinge Danny und Daniel Winter, Till-Lasse Mohr und Selina Lehmann aus der ersten D-Jugend.

Dass trotz lauter Anfeuerungs-Rufe die eigene Mannschaft nach 36 Minuten 0:1 in Rückstand gerät, ist zweitrangig. Zur Halbzeit werden die Tipps realistischer, aber der guten Stimmung unter den Fans und innerhalb der Mannschaft tut das keinen Abbruch.

„Die komplette Stadt Husum stand hinter uns. Die Unterstützung hat den Jungs viel Kraft gegeben. Es war schön, die Kurve so voll zu sehen“, sagt die Betreuerin Karola Laß.

Auch Dieter Schleger ist positiv gestimmt: „Das war Werbung für unseren Verein. Unsere Mannschaft hat sich toll verkauft. Die Fans waren auch super. Am Ende hat heute der Bessere gewonnen“, sagt der Sportliche Leiter der Vereinigung.

Eine nette Geste zum Abschluss: Die Mannschaft ist zur Abfahrt bereit, da wird der verletzte Husumer Sascha Feller von Weiche-Spieler Nico Empen zum Bus gebracht. Der hat ihn zuvor mit dem Privat-Pkw aus dem Krankenhaus abgeholt.

Trotz der 0:3-Niederlage sind die Husumer in Feierlaune. Während die Fans bereits eine halbe Stunde nach Abpfiff mit den Bussen nach Husum zurückgefahren werden, feiert die Mannschaft noch in Flensburg, im Bus und später im Vereinsheim weiter.