Menschen des Jahres in Husum : Trost, Würde – und ein voller Magen: Einsatz für Arme in Husum

von Christin Lempfert

erstellt am 22.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Husum | Mit blauer Schürze steht sie in der Küche der Bahnhofsmission, schneidet mit einem großen Messer den Salat in schmale Stücke, gibt Essen aus und hat ein offenes Ohr für ihre Gäste. Christa Graunke arbeitet seit 25 Jahren ehrenamtlich in der Suppenküche. Dort ist die 73-Jährige von Anfang an dabei. Sie tritt sehr selbstlos auf und scheint beständig auf das Wohl anderer bedacht. „Die Nominierung für den Menschen des Jahres habe ich nur angenommen, um auf die Arbeit der Diakonie aufmerksam zu machen“, sagt sie bescheiden. Während sie spricht, wickelt sie das Band ihrer Schürze um den Finger der linken Hand, um es kurz darauf wieder zu lösen. Sie steht nicht gern im Mittelpunkt.

Auch in diesem Jahr können die Leserinnen und Leser der Husumer Nachrichten ihren Menschen des Jahres wählen. Nominiert werden Bürger wie Christa Graunke, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2017 sind neben Christa Graunke aus Husum auch Gunnar Jensen aus Norstedt, Kathrin Lutz aus Tönning und Daniela Dorn aus Ahrenshöft nominiert.

„Früher kamen viele Obdachlose und Reisende in die Suppenküche. Die Obdachlosen sind weniger geworden, dafür sind immer mehr Ältere bei uns zu Gast“, schildert die Husumerin und lenkt damit das Thema von sich selbst auf die Arbeit der Bahnhofsmission. „Die Rente reicht kaum mehr aus. Die sozial Schwachen greifen auf die Suppenküche zurück.“ Dort bekommen sie ein Essen für 1,50 Euro. Für Wohnungslose ist die warme Mahlzeit umsonst. In der Regel kommen 15 bis 25 Personen mittags in die Bahnhofsmission.

„Die Obdachlosen werden häufig von ihren Mitmenschen ausgegrenzt und wie Luft behandelt“, schildert Christa Graunke. Sie will ihnen jedoch das Gefühl geben, etwas wert zu sein. „Ich begegne ihnen immer auf Augenhöhe.“ Sie bekomme von den Gästen auch sehr viel für ihren Einsatz zurück. „Sie bedanken sich und freuen sich über das Essen. Deshalb möchte ich, solange es mir noch möglich ist, in der Suppenküche aushelfen.“

Wenn sie das Essen ausgibt, heißt sie ihre Gäste willkommen, nimmt sich Zeit für Gespräche und spendet Trost. Christa Graunke hilft in der Regel montags aus, vier bis fünf Stunden in der Woche. „Aber wenn Not am Mann ist, komme ich auch häufiger her.“ Früher war sie bis zu vier Mal die Woche da.

„Angefangen mit der ehrenamtlichen Arbeit habe ich, als meine zwei Nachzügler zehn und zwölf Jahre alt waren.“ Sie hat vier Kinder mit ihrem Mann. Auch Pflegekinder hat das Ehepaar aufgenommen. Der Einsatz für Menschen, denen es nicht so gut geht, zieht sich durch ihr Leben.

In der ersten Zeit in der Suppenküche hat sie parallel dazu noch eine Behinderte betreut. „Ich habe ihr über zehn Jahre im Haushalt geholfen, bin Einkaufen gegangen und habe Zeit mit ihr verbracht.“ Sie ist gelernte Hauswirtschaftlerin. Ein Teil der Stunden wurde vom Sozialamt getragen.

Zur Suppenküche kam sie über ihre baptistische Kirchengemeinde. Zu Beginn teilten sich die Kirchenmitglieder den ehrenamtlichen Dienst untereinander auf. Mehrere Gemeindemitglieder halfen damals mit, sie hatten Dienstpläne und jeder hatte seine Aufgaben. Doch keiner blieb solange dabei wie Christa Graunke, auch später als das Diakonische Werk die Suppenküche übernahm.

„Einige Ehrenamtliche haben aufgegeben, weil die Arbeit nicht so war, wie sie es sich vorgestellt haben.“ Vor 25 Jahren kamen noch wenige Gäste, das sei zum Teil wenig Arbeit gewesen. Sie vermutet, dass sich ihre Mitstreiter damals nicht gebraucht fühlten „Die Hilfsbedürftigen wussten noch nicht, dass wir da sind oder hatten Scheu, zu uns zu kommen. Aber die konnten wir mittlerweile den meisten nehmen.“

Andere, die ehrenamtlich helfen wollten, hätten erwartet, dass sie nur Essen ausgeben, aber nicht bedacht, was noch alles dazu gehöre: Schnippeln, beim Kochen helfen, den Nachtisch portionieren und die Küche putzen. „Wir müssen uns dabei an strenge Hygienevorschriften halten.“

Die nächsten hätten aufgehört, weil sie mit der Belastung nicht klargekommen seien. „Es ist wichtig, das Private von der ehrenamtlichen Tätigkeit hier klar zu trennen“, sagt die 73-Jährige. Die Helfer der Diakonie bleiben ihren Gästen gegenüber immer beim Sie, auch wenn sie einige schon seit Jahren kennen. Das helfe, die Distanz zu wahren, schildert Graunke. „Das heißt aber nicht, dass ich mit ihnen nicht gern rede. Mit ist es wichtig, freundlich zu sein, unsere Gäste würdevoll zu behandeln und ihnen weiterzuhelfen.“

Bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit sei es wichtig, keine Berührungsängste zu haben. „Mir fiel das von Beginn an sehr leicht. Dabei waren wir zu Anfang extra immer zu zweit eingeteilt, um uns gegenseitig zu stützen.“ Doch Christa Graunke merkte schon nach kurzer Zeit: „Ich schaffe das allein.“

Die meisten Gäste würden ihr herzlich begegnen, nur ganz selten sei ein Unruhestifter dabei. „Dass wir die Polizei rufen mussten, während ich da war, kann ich an einer Hand abzählen.“ Auch Alkohol- und Drogenkonsum sei bei einigen Gästen ein Thema, „aber sie wissen in der Regel, mit welchem Pegel sie bei uns noch rein dürfen“.