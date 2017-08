Generationenübergreifendes Wohnen : Trommelberg: Nun kann’s losgehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Statthus-Gruppe 1 von 1

Es geht auf die Zielgerade: Der Bauantrag des generationenübergreifenden Wohnprojekts auf dem Trommelberg ist genehmigt, in vier Wochen sollen die Umbauten in der ehemaligen Pestalozzi-Schule starten, sagen Melanie Lorenzen und Michael Graf von der Statthus-Gruppe, die froh sind, dass sich das genossenschaftliche Projekt nach rund acht Jahren nun zu verwirklichen scheint. Und noch eine weitere gute Nachricht haben sie im Gepäck: Im generationenübergreifenden Wohnprojekt werden jetzt wirklich mehrere Generationen leben. Heißt: Das Problem, dass sich vorwiegend Ältere für das Wohnprojekt interessiert haben (wir berichteten), ist insofern gelöst, als dass nun auch vier Kinder zwischen null und 13 Jahren dort wohnen werden.

Insgesamt 29 Menschen werden nach derzeitigem Stand am Trommelberg einziehen, zwei Wohnungen – eine 73 Quadratmeter und die andere 122 Quadratmeter groß – sind noch frei. Wenn alles gut geht, sollen alle Wohnungen bis Ende 2018 bezogen sein. Mittelfristig muss die Gruppe dann noch entscheiden, ob sie auch das Nachbargrundstück bebauen will oder ob dieses an die Stadt Husum zurückgeht.

Bevor aber die Bauarbeiten starten, will die Statthus-Gruppe noch einmal richtig feiern und lädt deshalb am Sonnabend, 9. September, zwischen 11 und 17 Uhr zu Flohmarkt, Kuchen, Hot Dogs und Kinderspielen ein. Dort können sich Interessierte auch noch einmal über das Projekt informieren.

Nach außen hin offen möchte sich die Gruppe auch weiterhin präsentieren: Sobald die Wohnungen bezogen sind, soll zum einen ein sogenanntes Repair Café entstehen, in dem Bewohner und Besucher sich beispielsweise gegenseitig bei der Reparatur defekter Elektrogeräte helfen. Zum anderen arbeite man weiterhin daran, ein Carsharing-Modell mit weiteren Mitstreitern auf die Beine zu stellen, so Graf.

von Friederike Reußner

erstellt am 20.Aug.2017 | 10:00 Uhr