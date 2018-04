FolkBaltica in Husum : Trio Ganes: Stimmstarke Elfen in Husum

Zum Auftakt der FolkBaltica-Konzertreihe kommt morgen Abend das Trio Ganes in die Messe Husum & Congress.

„Welche hübschen Frauen?“ Ein lachender Dreiklang ist die Antwort auf die provozierende Frage, dazu ein Blitzen in den Augen der jungen Damen. Und für einen Moment fürchtet der Journalist fast, das Trio Ganes könnte seinem Namen alle Ehre machen und eine ihrer unheilvollen Verwünschungen aussprechen. Doch der Gedanke liegt nun einmal nah beim Blick in die ebenso offenen wie fröhlichen Gesichter: Attraktivität ist schon die halbe Miete im Musikgeschäft – und wenn gleich drei solch aufsehenerregend hübscher Frauen zusammenkommen, schaut man(n) natürlich noch viel lieber hin.

„Wir möchten schon zuerst über unsere Musik gehört werden“, korrigiert Elisabeth Schuen solche PR-Gedanken. Räumt dann aber ein, dass es schon ziemlich „krass im Popgeschäft“ sei, wo musikalisch oft alles „glatt gebügelt“ und dann auf das „gestylte Äußere“ gesetzt werde. „Doch wir machen das, was wir lieben.“

Ein Satz, der nun wiederum ebenfalls aus der verkaufsfördernden Versatzstück-Kiste des Pop-Business stammen könnte – und hier doch der Wahrheit entspringt. Denn wer von den immer gleichen C-Dur-Schnulzenträllerern und Vier-Viertel-Takt-Schlagzeugern kommt schon auf die Idee, die eigenen Songs nicht nur im dreistimmigen Harmoniegesang vorzutragen und dabei den Groove-Part allein Geige und Kontrabass zu überlassen, sondern obendrein auch noch die Texte auf Ladinisch? Wer nun rätselt, wo dieses Idiom gesprochen wird: Es handelt sich um eine vom Aussterben bedrohte rätoromanische Sprache, die nur noch von knapp 30.000 Menschen in zwei Südtirolern Gebirgstälern am Fuße der Dolomiten gepflegt wird. Dort, wo Elisabeth und ihre Schwester Marlene mit ihrer Cousine Maria Moling groß geworden sind und schon von Kindesbeinen an gemeinsam mit ihrer Mutter daheim gesungen haben. „Bei uns ist es ganz selbstverständlich, dass jedes Kind in die Musikschule geht oder im Chor singt“, erzählt Marlene – „allein in unserem 1300-Seelen-Dorf La Val gibt es drei Chöre und eine Kapelle.“

Und natürlich weiß dort am Fuße des Kreuzkofelgebirges auch jeder, dass sich hinter Ganes Wassernixen und Elfen verbergen – „Figuren aus Sagen, die wir in unserer Kindheit gehört haben“, klärt Elisabeth den Fremden auf. Diese Wasser-, Wald- oder Wildfrauen säßen singend am Ufer und seien eigentlich ganz nett – „nur wenn die Menschen nicht nett zu ihnen sind, dann sprechen sie Verwünschungen aus, die immer in Erfüllung gehen“, fügt die hübsche dunkelhaarige Opernsängerin mit einem drohenden Lachen hinzu.

Nun, das wollen wir auf keinen Fall riskieren, zumal der harmonische und homogene dreistimmige Gesang des Trios auch gar keinen Anlass dazu gibt: Lieder, die eine große Weite atmen, in denen sich die italienischen Cantautores ebenso wiederfinden wie Soul, Jazz und Blues, Reggae und Weltmusik-Elemente, die aber vor allem mit dem betörenden Klang der vokalreichen ladinischen Sprache spielen.

Dass diese bei ihrem Husumer Konzert am morgigen Sonnabend, 21. April, ab 20 Uhr in der Messe Husum & Congress mit dem dänischen Ensemble Mynsterland zum Auftakt der diesjährigen FolkBaltica kaum einer verstehen wird, sieht Marlene sogar eher als Vorteil: „Dadurch können sich unsere Zuhörer viel mehr auf den Klang der Sprache konzentrieren“ – und für die Texte über Einsamkeit, Liebe, Abschied oder Männer, die nicht über ihre Gefühle reden mögen, geben die Mädels aus den Bergen ohnehin charmante Kurzzusammenfassungen.

Und all dies in einer herben, südländischen (Sprach-) Schönheit, die zu bezaubern und im perfekten Harmoniegesang zu betören vermag. Vermutlich auch den Münchner Promoter Hage Hein, denn der Manager Hubert von Goiserns hat sich des Trios angenommen, seitdem er sie beim Proben ihrer Songs hörte: Waren die drei Ladys doch als Background-Sängerinnen und Geigerinnen an Bord, als der Alpinrocker vor zehn Jahren mit einem zur schwimmenden Bühne umgebauten Frachtkahn über Rhein, Main und Donau schipperte. „Da ist die Idee entstanden, etwas gemeinsam zu machen und wir haben unsere ersten dreistimmigen Arrangements geschrieben“, erinnert sich Marlene. Zusammengewachsen seien sie in dieser Zeit, hätten viel gemeinsam musiziert und gesungen – derart harmonisch, dass selbst das letztjährige Ausscheiden Marias keine Misstöne hinterließ, ja ihre Nachfolgerin Natalie Plöger sogar neue Akzente auf dem Kontrabass hat setzen können. Vor allem aber hätten sie eines gelernt, meint Elisabeth: Entscheidend sei die Offenheit der Menschen, die Bereitschaft sich auch auf musikalisch Neues einzulassen – „denn den Hubert versteht ja auch keiner und trotzdem funktioniert es mit seiner Musik sehr gut.“

Und vielleicht ja mit der ihrigen noch besser: Schließlich können Ganes in ihren berückenden Dreiklängen nicht nur die emotionale Karte für die weiblichen Hörer spielen, sondern mit ihren optischen Reizen auch die männlichen Sinne umgarnen. Ganz unbewusst natürlich.

