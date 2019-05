Nordstrand : Treppenneubau: Zeit drängt

Ende Mai, Anfang Juni soll mit dem Abriss der ehemaligen Gaststätte Op de Diek begonnen werden.

von hhr

06. Mai 2019, 14:00 Uhr

Nordstrand | Am Ende der Frühjahrsdeichschau in den Bereichen der Deich-, Haupt– und Sielverbände (DHSV) Sönke-Nissen-Koog, Arlau, Husum-Nord und Nordstrand mahnte Nordstrands stellvertretender Bürgermeister Detlef Witt einen schnellen Abriss der Gaststätte Op de Diek sowie den Bau einer Treppe über den Deich am Hafen Strucklahnungshörn an. „Die Fördergelder für den Neubau einer Treppe sind nur bis September gewährleistet“, betonte er.

Die derzeitige Behelfstreppe wurde erforderlich, da nach der Deichverstärkung der ursprüngliche Treppenaufgang im Bereich der Gaststätte nicht mehr nutzbar war. Ende Mai, Anfang Juni soll mit dem Abriss der Gaststätte begonnen werden, erklärte Florian Schröter, der zuständige Baubetriebsleiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN). Mit dem Neubau einer Treppe könne somit noch im vorgesehenen Zeitraum begonnen werden.

Zuvor aber hatten sich die Schauteilnehmer auf ihre Rundreise durch die verschiedenen Bereiche der DHSV gemacht. Dabei begutachteten sie mögliche Schadstellen nach den Stürmen der Herbst- und Winterzeit und informierten sich über den Fortgang einiger Baumaßnahmen.

Husumer Dockkoog

Am Husumer Dockkoog mahnte Hans Friedrichsen vom zuständigen Sielverband eine zeitnahe Umsetzung der Deichverstärkung an. Im Porrenkoog werden die Absackungen auf dem Weg Binnendeichs noch in diesem Sommer behoben, kündigte Schröter an. Die Ergebnisse der Messungen der Kleiabdeckung des neuen Deichs im Bereich der Dammstraße in Wobbenbüll wurden registriert.

Hamburger Hallig

Auf der Hamburger Hallig diskutierten die Teilnehmer noch einmal den zuletzt häufig kritisierten Zustand der öffentlichen Toiletten am Hallig Krog. Nach einem vor kurzem mit den Verantwortlichen geführten Gespräch zeigte sich Zweckverbandsvorsteher Gerhard Volquardsen zuversichtlich. „Jetzt kommt endlich etwas in Gang, ein Sachverständiger soll den Zustand der Toiletten begutachten.“ Im Sönke-Nissen-Koog soll der Distelbefall weiter intensiv bekämpft werden. Die Senkungen im Deich des Beltringharder Koogs werden aufgefüllt.

Alter Koog Nordstrand

Am Alten Koog auf Nordstrand überzeugten sich die Schauteilnehmer davon, dass sich der Zustand der Grasnarbe erheblich verbessert hat. Nach dem Neubau des Klimadeichs wurden massenhaft Steine aus der Abdeckung entfernt. Am Ende waren sich alle einig: „Die Deiche sind in einem guten Unterhaltungszustand.“