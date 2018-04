Alarm in Schwabstedt : Treenehaus evakuiert

An einem Großeinsatz der Feuerwehr waren auch 35 Kindergartenkinder beteiligt. Verletzt wurde niemand.

von shz.de

09. April 2018, 18:00 Uhr

Schreck in der Morgenstunde: Kurz nach 8 Uhr heulten gestern Vormittag die Sirenen in Schwabstedt und Seeth auf, piepsten durchdringend die Meldeempfänger. Im Schwabstedter Treenehaus, in dem auch der Kindergarten untergebracht ist, wurde Alarm ausgelöst.

Innerhalb von nur fünf Minuten fuhren die drei Schwabstedter Einsatzfahrzeuge mit 14-köpfiger Besatzung am Treenehaus vor. Nur drei Minuten später traf auch der DRK-Rettungswagen aus der Wache in Stapel ein, gefolgt von den beiden Seether Feuerwehrfahrzeugen mit zwölfköpfiger Besatzung.

Ein Trupp begab sich rasch in das Gebäude, Atemschutzgeräteträger folgten. Der Alarm wurde im Obergeschoss des gemeindeeigenen Gebäudes lokalisiert, eine Wärmebildkamera kam zum Einsatz.

Die gute Nachricht: Einen Brand oder eine andere Gefährdung konnten die Einsatzkräfte nicht ausmachen. Der wahre Grund für den Alarm wurde schnell gefunden: Mehrere der im Treenehaus angebrachten Sensoren hatten aufgrund eines technischen Defektes Alarm ausgelöst, der unmittelbar bei der Leitstelle Nord in Harrislee aufgelaufen war. Der Einsatz dauerte rund 30 Minuten.

Großes Lob gab es von Einsatzleiter Thomas Eickhoff. „Der Kindergarten wurde mehr als vorbildlich evakuiert. Die Kinder fanden sich draußen an festgelegter Sammelstelle ein und wurden anhand einer Sammelliste abgehakt“, sagte er. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nach Aussage von Bürgermeister Jürgen Meyer, der ebenfalls zum Treenehaus geeilt war, rund 35 Kinder in der Einrichtung. „Ich bin stolz auf unsere Feuerwehr – die Einsatzkräfte waren innerhalb einer verdammt kurzen Zeit am Einsatzort.“ Das sei eine absolute Spitzenleistung gewesen, erklärte auch Eickhoff. „Und das angesichts einer überall schwächer werdenden Tagesverfügbarkeit innerhalb der Einsatzkräfte.“

Gut funktioniert habe auch die Zusammenarbeit über die Treene hinweg mit der Seether Feuerwehr. „Und im Ernstfall hätten wir mit dem Stapeler Rettungswagen zeitgerecht ein Fahrzeug zur Verfügung – das klappt über Landkreisgrenzen hinweg ebenfalls hervorragend“, machte der Einsatzleiter deutlich.