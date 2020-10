Schwabstedt/Friedrichstadt : Treene-Raser: Grüne fordern Motorboot-Kennzeichnung für Alle

Weiterhin hält Bündnis 90 / Die Grünen, Ortsverband Friedrichstadt/Koldenbüttel, mehr Kontrollen und eine Boots-Führerscheinpflicht für unabwendbar.

21. Oktober 2020, 12:37 Uhr

Friedrichstadt | Die Beschwerden hinsichtlich der Raserei auf der Treene nehmen zu. Das hatte auch der Wassersportverein Treene in seiner jüngsten Sitzung in Schwabstedt thematisiert (wir berichteten) und folgenden, von Vorstandsmitglied Hendrik Preißler-Jebe formulierten, Beschluss gefasst: „Wir werden in der nächsten Saison Bootsnummern bekommen, um uns damit gegenüber anderen abgrenzen zu können – auch und insbesondere gegenüber Rasern auf der Treene.“ Die Kosten für eine gut lesbare, beidseitige Kennzeichnung an den Motorbooten übernimmt der Verein.

Hierzu nahm nun Jens Burmester vom Bündnis 90 / Die Grünen, Ortsverband Friedrichstadt/Koldenbüttel, Stellung. In einer Pressemitteilung begrüßt er das Vorhaben des Wassersportvereins Treene – und geht noch einen Schritt weiter: „Darüber hinaus wäre es sinnvoll, wenn grundsätzlich alle Motorboote auf der Treene Kennzeichen tragen würden, damit die ’Schwarzen Schafe’ identifiziert werden können.“

Es gebe, so Burmester weiter, zwar ein Tempolimit von sieben bzw. zwölf Kilometern pro Stunde, „aber daran halten sich offenbar nicht alle Zeitgenossen“. Es sei ohnehin schon erstaunlich genug, dass es keine Altersbeschränkungen, PS-Begrenzungen, Führerscheinpflicht und Kennzeichnungsvorschriften der Boote gibt. „Auf die Straße übertragen hieße dies, dass Minderjährige in Papas Porsche ohne Führerschein und Kennzeichen durch die Tempo-30-Zone brettern könnten, wann immer ihnen danach der Sinn steht, und die Polizei guckt zu“, so Jens Burmester.

Die hemmungslose Raserei gefährde andere Treenenutzer, wie beispielsweise Schwimmer, Ruderer, Stand-Up-Paddler und Angler. Sie belästige die Anwohner und Erholungssuchenden. „Darüber hinaus schadet sie der Pflanzen- und Tierwelt in diesem bedrohten Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet“, ergänzt er. „Der Wellenschlag lässt Seerosen verschwinden, der Schilfgürtel geht zurück, so dass die Uferbefestigung durch Steinpackungen gesichert werden muss.“ Was bleibt, sei eine lebensfeindliche Steinwüste, in der die Treene kein naturnahes Ufer mehr biete, sondern einem Abwasserkanal gleiche.

Um den rücksichtslosen Mitmenschen das Handwerk zu legen, seien verschärfte Kontrollen durch die Wasserschutz-Polizei nötig. „Doch die verweist auf Anfrage auf ihre dünne Personaldecke und mangelnde technische Ausstattung. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.“ Selbst, wenn Geschädigte Anzeige erstatten, würde dies nicht verfolgt, da die Boote nicht identifiziert werden können.

Das Bündnis 90 / Die Grünen, Ortsverband Friedrichstadt/Koldenbüttel, fordert daher häufigere Kontrollen durch die Polizei in Uniform und Zivil, Kontrollen auch auf den Einfluss psychoaktiver Substanzen (Alkohol und Ähnliches.), eine Kennzeichnungspflicht aller Motorboote sowie die Führerscheinpflicht für Motorboote auf der Unteren Treene.

Jens Burmester abschließend: „Der Kreis Nordfriesland wird aufgefordert, für die Umsetzung dieser Forderungen zu sorgen.“