Nordseehotel in Husum : Trauriger Anblick für Jahre

Die Ruine des Nordseehotels verursacht ein Knäuel komplizierter Fragen, für deren Lösung viel Zeit ins Land gehen wird.

von

29. Januar 2019, 18:26 Uhr

Der Jahrestag des Großfeuers im Nordseehotel wirft Fragen auf. Bald schlagen am Dockkoog wieder Flammen hoch, wenn dort die für Husum zentrale Biike gefeiert wird – Anlass, zu hinterfragen, ob die Brandruine womöglich ein zweites Jahr hindurch das Entree zum wohl beliebtesten Naherholungsgebiet der Stadt sein wird.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und ihre Akte an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Auf Anfrage fasste gestern Oberstaatsanwältin Dr. Stephanie Gropp, Sprecherin der Behörde, die Erkenntnisse zusammen. Das Verfahren gegen Unbekannt sei eingestellt worden. „Nach Abschluss der Ermittlungen ist zwar von einer Brandstiftung auszugehen, ein Täter konnte jedoch nicht ermittelt werden – mit anderen Worten: Die Tat konnte keiner Person nachgewiesen werden.“ Sollten sich neue konkrete Tatsachen zur Ermittlung eines Täters ergeben, würden die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Bei den Recherchen zur Zukunft des Gebäudes und des Geländes stießen die Husumer Nachrichten auf ein ganzes Paket komplizierter rechtlicher Fragen, für deren Lösung viel Zeit ins Land gehen wird.



Probleme im Überblick





Eigentümer und Versicherung können erst jetzt nach der Entscheidung der Ermittler entscheiden, was zu tun ist. Ein Neubau auf dem gleichen Grundriss sei grundsätzlich denkbar, heißt es seitens der Stadt, doch dann werde der Nachbar, der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz um eine Stellungnahme gebeten. „Wir hoffen, dass Manfred Clormann bald erklärt, was er vorhat – doch eines ist klar: Wir wollen kein Bauwerk am und im Deich“, betont LKN-Chefin Birgit Matelski. Sie weiß aber auch um den komplexen Erbpachtvertrag, der Clormann und den LKN verbindet.

Ordungsrechtlich ist Brandruinen nicht so leicht beizukommen, so lange keine Gefahren für die Sicherheit und für die Umwelt von dem Gebäude ausgehen. Mittlerweile schützt ein weit gezogener Bauzaun das Nahfeld. Horst Bauer, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtverordnetenkollegium, bestätigt, dass es intensive Gespräche gegeben habe, um zu einer schnellen Lösung zu kommen. Er sieht jedoch ein „dickes Knäuel“ unterschiedlicher Interessen, die genau das verhindern. So werde sich auch kaum einer finden, der für Kauf und Abriss Geld ausgeben werde. Sein düsteres Fazit: „Es droht die Gefahr, dass uns das noch einige Jahre begleiten wird – und wir uns an den Anblick gewöhnen müssen.“

Was sagt Jutta Albert dazu, die Chefin vom Tourismus und Stadtmarketing Husum? Sie ist froh, dass am Dockkoog sowohl der Campingplatz als auch das Strandcafé bewirtschaftet werden, somit dort kein Leerstand ist. Sie hofft, dass die Betreiber nach dem guten Sommer in 2018 gut in die Saison starten. „Unbefriedigend und ausgesprochen unschön ist natürlich die Situation mit der Brandruine des Nordseehotels, sollte es mit diesem abgebrannten Gebäudekomplex in die zweite Saison gehen – und danach sieht es ja leider aus.“

Der Dockkoog mit seiner exponierten Nordsee-Lage sei wie ein „Schaufenster zum Wattenmeer“ und daher rund ums Jahr attraktiv für Einheimische und Gäste. Aber im Moment sei der erste Eindruck, wenn man zum Dockkoog kommt, durch die Brandruine „absolut keine Visitenkarte für Husum.“ So wie es jetzt dort sei, „ist es schlichtweg für Husum keine Empfehlung, sondern schädigt den Standort und ist von großem Nachteil im Wettbewerb der Nordseestadt mit anderen Küsten-Standorten in Schleswig-Holstein“, schließt Jutta Albert.