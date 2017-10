Sonne über St. Peter-Ording : Traumstart in die Herbstferien

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Pfau 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 16.Okt.2017 | 07:00 Uhr

Rechtzeitig zum Start in die Herbstferien zeigte sich das Wetter am Sonntag (15. Oktober) von seiner besten Seite. In St. Peter-Ording lockte die Sonne die Menschen in Scharen an den Strand. Ob mit Kind oder Hund – jeder wollte diesen Spätsommertag mitten im Oktober genießen, noch einmal barfuß durch den Sand gehen und durchs Wasser planschen, bevor es endgültig kühler wird.

Laut Wettervorhersage bleibt die Sonne uns noch bis Mittwoch (18. Oktober) treu, allerdings soll es etwas kühler werden. Es ist also noch Gelegenheit genug, den Strand und das Meer zu genießen.