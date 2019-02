Bredstedt : Trauercafé im Tondern-Treff

An jedem ersten Sonntag im Monat treffen sich Menschen, die einen Verlust erlitten haben, um miteinander zu reden und einander zuzuhören.

von Stephan Bülck

01. Februar 2019, 15:29 Uhr

An jedem ersten Sonntag im Monat kommen – jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr – trauernde Menschen in den Tondern-Treff Bredstedt (Osterstraße), um miteinander zu reden oder einander zuzuhören. Morgen (3.) ist es soweit. Dann hat das Trauercafé des Ambulanten Hospizdienstes Husum und Umgebung wieder geöffnet. Jeder ist willkommen.

Weitere Info erhalten Interessierte unter www.hospizdienst-husum. de, Telefon 04841/ 7767450 oder 0160/ 5401752.