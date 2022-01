Zwei Monate nach Rettung : Trauer um Peter Bosse: Der eigenwillige Skipper aus Tönning hat seine letzte Fahrt angetreten

Im November war Schiffseigner Peter Bosse durch eine dramatische Rettungsaktion im Tönninger Hafen bekannt geworden. Nun ist er nur zwei Monate später auf seinem geliebten Schiff gestorben.

16. Januar 2022, 15:37 Uhr

Im November war Schiffseigner Peter Bosse durch eine dramatische Rettungsaktion im Tönninger Hafen bekannt geworden. Nun ist er nur zwei Monate später auf seinem geliebten Schiff gestorben.

Peter Bosse ist tot. Diese Meldung erfüllt seine Familie in Nordrhein-Westfalen ebenso mit Trauer wie seine vier jungen Lebensretter, die Feuerwehr Tönning und die weiteren Rettungskräfte. Sie alle können es noch nicht fassen. Fast auf den Tag genau zwei Monate nach seiner dramatischen Rettung aus dem Tönninger Hafenbecken ist der Schiffseigner gestorben. Die Rettungsaktion hatte bundesweit mehrfach für Schlagzeilen gesorgt.

Rückblick auf die Rettungsaktion

Am 5. November retteten die vier Schüler Leon Pötschke, Tom Schmidt, (beide 15), Marzena Rywacki (13) und Aurelia Zander (14) Peter Bosse am späten Abend in allerletzter Sekunde das Leben. Der 75-Jährige war beim Betreten seines Schiffes zwischen Schiffswand und Kaimauer gerutscht und konnte sich nur mit letzter Kraft über Wasser halten.

Die jungen Leute hörten seine Rufe und eilten zur Hilfe. Die Jungen hielten seinen Kopf über Wasser, bis die Feuerwehr eintraf, die Mädchen alarmierten die Rettungskräfte. Mit starker Unterkühlung wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Auszeichnungen für seine Retter

In der Folge gab es neben Auszeichnungen von ETS-Schulleiter Marc Harslem auch eine Ehrung im Landeshaus durch Ministerpräsident Daniel Günther. Peter Bosse selbst zeigte sich äußerst erkenntlich: Er lud seine jungen Lebensretter, den Feuerwehr-Einsatzleiter Lasse Martens samt weiterer Helfer zu einem langen „Dankes-Abend“ mit Essen ins Restaurant „Goldener Anker“ ein.

Doch nun die tragische Nachricht: Am 4. Januar hatte sich die Familie von Peter Bosse an die Feuerwehr gewandt, weil sich ihr Vater seit Tagen nicht übers Handy gemeldet hatte. Der damalige Feuerwehreinsatzleiter Lasse Martens eilte nach dem Anruf sofort zum Schiff im Tönninger Hafen, auf dem Peter Bosse zeitweise wohnte.

Traurige Entdeckung

Unter Deck machte er dann die traurige Entdeckung: Der Heizlüfter lief noch im wohnlich eingerichteten Bereich – Peter Bosse selbst aber war tot. Feuerwehrmänner unterstützten die alarmierte Polizei bei der Bergung des Verstorbenen. Den Kutter, den der gebürtige Meldorfer nach seinem Vater auf den Namen „Willi“ getauft hatte, hatte er erst im August 2021 gekauft. Er wollte ihn für Sommer-Touren auf dem Meer herrichten.

privat

Ein Versprechen konnte der Schiffseigner, der während seiner beruflichen Tätigkeit durch die ganzen Welt gekommen war und sich im Ruhestand „zwischen Restaurant-Bau in der Eifel oder Kauf und Leben auf einem Schiff“ für die zweite Variante entschieden hatte, nun nicht mehr einlösen: Zu gerne hatte er seine jungen Lebensretter mit auf eine Fahrt durch Eider und Nordsee nehmen wollen.

Peter Bosse wird in der kommenden Woche auf See bestattet.