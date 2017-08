Friedrichstadt : Traditionelles Gildefest

vergrößern 1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Am Sonnabend (5.) und Sonntag (6.) feiern die Reiter und Schützen der Friedrichstädter Ringreitergilde von 1812 ihr Ringreiterfest.

Die Teilnehmer treffen sich am Sonnabend um 13.30 Uhr auf dem Festgelände am „Rosengarten“. Die Reiter und Schützen der Gilde kämpfen dann von 14 bis 18 Uhr um Preise und Pokale. An dieser Stelle gilt ausdrücklich der Dank der altehrwürdigen Ringreitergilde den Friedrichstädter Sportschützen von 1965 unter dem Vorsitz von Alfred Zastrow. Wie schon in den vergangenen Jahren werden sie tatkräftig am Schießstand unterstützen, sei es in sportlicher oder materieller Hinsicht. Am Abend findet ein Festkommers für alle Mitglieder und Gäste im Festzelt auf dem Sportgelände am „Großen Garten“ statt.

Der zwei Gildetag beginnt offiziell mit dem Einholen der Gildefahnen beim Generalanführer Christian Niedermanner. Dieser traditionelle Festakt findet dieses Mal im Gildelokal „Meeresküche Metzner“ statt. Zuvor versammelt sich die Gilde aber beim Gildewirt Thomas Metzner, um sich für den eigentlichen Festumzug einzustimmen. Der Umzug beginnt um 10 Uhr mit dem Abholen der Vorjahresmajestäten Hermann Woltering (Reiter) und Norbert Deckmann (Schützen) und leitet über zum Festumzug durch die Altstadt.

Traditionell macht die Gilde um 10.40 Uhr auf dem Marktplatz halt. Nach der Ansprache des Generalanführers Christian Niedermanner wird Bürgermeister Eggert Vogt die Gilde im Namen der Stadt Friedrichstadt begrüßen. Nach einem Frühstück bei den Königen im Festzelt werden die Wettkämpfe wieder aufgenommen.

Um 16.30 Uhr beginnt der Höhepunkt des Festes. Reiter und Schützen ermitteln die neuen Gildekönige 2017. Nach der Proklamation der neuen Majestäten werden diese im Umzug nach Hause geleitet. Das Gildefest endet am Abend mit der Preisverteilung und Pokalübergabe im Festzelt auf dem Gelände des FC Blau Weiß Friedrichstadt.



von hn

erstellt am 03.Aug.2017 | 13:00 Uhr