Herbstmarkt in Friedrichstadt : Trachtentänzer ziehen alle Blicke auf sich

von Patricia Wagner

erstellt am 18.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Wer braucht im hohen Norden schon bayrische Dirndl, wenn Schleswig-Holstein so reich an schönen Trachten ist? „Man kann sie aber nicht von der Stange kaufen“, erklärt Sönke Thede, 2. Vorsitzender des Landestrachten- und Volkstanzverbandes im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (SHHB): „Jedes Kleidungsstück und jedes Detail entsteht in aufwendiger Handarbeit.“ Wer am Wochenende den Friedrichstädter „Herbstzauber besuchte, lernte eine Menge über Trachten, ihre regionalen Bezüge und landschaftstypischen Merkmale, über Materialien und Verarbeitung oder konnte den Facettenreichtum dieser Kultur bei regional geprägten Volkstänzen auf dem Marktplatz bewundern. Die Trachten waren Höhepunkt und Publikumsmagnet des diesjährigen Herbstzaubers in der historischen Altstadt.

„Für uns ist das eine großartige Aufwertung“, freut sich Anja Andersen vom veranstaltenden Tourismusverein Friedrichstadt und bilanziert: „Die Darbietungen der Trachtengruppen haben den Herbstmarkt auf ein Niveau gehoben, wo wir ihn haben wollten.“ Die Idee, Trachtengruppen für den Herbstzauber ins Boot zu holen, hatte die Tourismus-Expertin zwar schon vor zwei Jahren, als sie Sönke Thedes Stapelholmer Trachten- und Tanzgruppe in Aktion sah: „Aber erst bei der Grachten-Weihnacht im letzten Jahr haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.“ Und jetzt sind sie da -– die Stapelholmer Frauen in ihren farbigen Trachtenröcken, hellen Baumwollschürzen und den Holmer Strohhüten mit den breiten Kinnbändern und der im Nacken hoch geklappten Krempe. Doch nicht nur sie erregen Aufmerksamkeit: Auch die Trachten aus den Regionen Bredstedt, Probstei, Schobüll und Büsum oder von den Inseln Sylt und Pellworm ziehen alle Blicke auf sich.

So bunt und vielfältig ist diese traditionelle Bekleidungskultur, dass es zu jeder Tracht und jeder Region viel zu erzählen gibt. Da erfahren die interessiert lauschenden und applaudierenden Zuschauer bei der Vorstellung der Trachten, warum die Röcke der Probsteier Frauen schwarz abgesetzt sind und was die Anzahl der Knöpfe an der Seite des Mieders bedeutet. Oder dass die Sylter Frauen unter ihrer Festtagstracht lange Unterhosen tragen, während die roten Bänder hinten an ihren Röcken signalisieren: Die Männer sind Zuhause. „Werden sie versteckt, heißt das: Die Männer sind nicht auf der Insel“, erzählt Ute von der Sylter Trachtengruppe. Man muss eine Tracht eben lesen können, dann erfährt man auch, woher die junge Frau kommt, ob sie noch zu haben oder bereits unter der Haube ist und ob sie „Klei an de Hacken“ hat oder weniger betucht ist. „Es ist eine Ehre, die Tracht zu tragen“, sagt Sabrina Koss aus Bredstedt. Auch Sarah Dehn aus Friedrichstadt, die bei der Stapelholmer Trachtengruppe aktiv ist, liebt das Tanzen, die Gemeinschaft – und ihre Tracht: „Wenn ich die Wahl hätte zwischen meinem Abschlussball-Kleid und der Tracht, würde ich immer die Tracht wählen.“ Der achtjährigen Christin und ihrer gleichaltrigen Freundin Amelie von der Insel Sylt gefällt vor allem das Tanzen: „Und dass man immer neue Leute kennenlernt.“ Männer sind bei den Gruppen eher Mangelware, obwohl auch sie über attraktive Trachten verfügen und bei der Weiblichkeit nicht nur mit verzierten Westen, Kniebundhosen und dicken Strümpfen über strammen Waden punkten können. „Ein paar Männer mehr wären nicht zuletzt für die Tänze schön“, wirbt Sönke Thede, der an beiden Tagen durch das Repertoire der Trachtengruppen führt.

Vor dieser geballten Ladung überlieferter Kultur geraten die geschmückten Stände des Herbstmarktes und die herausgeputzten Geschäfte in der Prinzenstraße fast ein wenig ins Hintertreffen. Dabei haben sie viel zu bieten, locken mit Herbst-Klassikern wie Äpfeln und Zwetschgen, präsentieren Kunsthandwerk, Handarbeiten und Deko-Artikel oder offerieren Pflanzenstauden und Blumenzwiebeln. Versteht sich, dass an beiden Tagen auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam. „Eine tolle Veranstaltung“, sagt eine Besucherin: „Aber am schönsten sind die Trachten.“