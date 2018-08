Hooge : Trachtengruppen tanzen auf der Hallig

Zum elften Hooger Trachtensommer werden am Sonntag wieder rund 20 Trachtengruppen erwartet.

von shz.de

28. August 2018, 15:52 Uhr

Seit Jahrhunderten tragen die Hallig-Bewohner ihre festlichen Trachten – am Sonntag, 2. September, laden sie nunmehr zum elften Mal dazu ein, dieses stolze Kulturgut gemeinsam zu feiern. Rund 20 Gruppen von den umliegenden Halligen und Inseln sowie vom Festland werden zum Hooger Trachtensommer auf der Hanswarft erwartet. Von 12 bis 15 Uhr führen sie dort ihre traditionellen Tänze vor – in voller Pracht und Tracht. Die Hallig-Frauen sorgen für kulinarische Leckerbissen. „Obwohl die Veranstaltung in den vergangenen Jahren gewachsen ist, ist der familiäre Charakter erhalten geblieben“, erzählt Erco Jacobsen von der Gemeinde Hallig Hooge. Die Schiffe fahren ab Strucklahnungshörn (Nordstrand), Schlüttsiel, Wyk auf Föhr, Amrum und Sylt.