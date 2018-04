Badesee am Dockkoog : Touristisches Leitmotiv oder Schnapsidee?

WGH-Fraktions-Chef Reimer Tonder hat Zweifel, ob der Plan für die Dockkoogspitze in Husum ein guter ist. Der Politiker erinnert daran, dass es dort auch schon einmal ein Freibad gegeben hat.

von hn

23. April 2018, 12:00 Uhr

Reimer Tonder ist sich nicht ganz sicher, was er von einem Badesee vor dem Deich am Dockkoog halten soll: Handelt es sich nun um ein touristisches Leitbild oder einfach nur um eine Schnapsidee, fragt sich der Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft Husum (WGH). Die alte Sehnsucht, Ebbe und Flut zu überlisten und zu jeder Zeit baden gehen zu können, sei offenbar immer noch äußerst attraktiv. „Bekommen wir da jetzt eine kleine Ausgabe der Büsumer Perlebucht“, orakelt Tonder und erinnert daran, dass an diesem Ort schon einmal ein Freibad stand. Das habe einige Jahre später allerdings wieder zugeschüttet werden müssen, weil Sturmfluten es mehrfach zerlegten. Tonder: „Ist das alles schon vergessen?“

Auch damals hätten Fachleute berechnet, dass so ein Bad dort draußen problemlos betrieben werden könne. Doch dann mussten die Husumer leidvoll erfahren, dass Hans, der Blanke, auf solche Überlegungen keine Rücksicht nimmt – mit den bekannten Folgen. Dennoch solle just an dieser Stelle ein Badesee entstehen? „Und wieder arbeiten ganze Büros von Ingenieuren daran, uns zu versichern, wie toll das funktionieren wird“, zeigt sich der WGH-Politiker skeptisch. Ein touristisches Leitbild mit entsprechend hoher Förderquote solle es werden. „Klingt gut“, findet Tonder, gibt aber zu bedenken, dass Sturmfluten und deren Intensität in der Vergangenheit weiter zugenommen hätten. Die Dockkoogspitze werde immer häufiger überflutet. „Und alles, was wir dort hinstellen oder aufbauen, muss das aushalten können“, sagt er.

Aber wozu überhaupt der ganze Aufwand: „Wir haben ein sehr schön gelegenes Freibad in Schobüll, wenige Kilometer weiter nördlich“, so Tonder. Allerdings mit einem großen Unterschied: „Das ist ein richtiges Freibad – mit geprüfter Wasserqualität.“ Auch hier gebe es einen freien Blick aufs Wattenmeer, das jedoch aus sturmflutsicher Distanz.

Für gehobenen Unsinn hält der WGH-Mann die Idee, den Badesee an der Dockkoogspitze im Winter als Schlittschuhbahn nutzbar zu machen. „Salzwasser gefriert erst bei tieferen Temperaturen, und das daraus entstehende Eis eignet sich schlecht bis gar nicht zum Schlittschuhlaufen“, stellt er fest. Außerdem gäbe es mit den Freiflächen an der Ostenfelder Straße und in Schobüll bereits zwei Eisbahnen. Zu guter Letzt gibt Reimer Tonder zu bedenken, dass die Büsumer Perlebucht auch schon durch eine Sturmflut schwer beschädigt worden sei.