Neue Tourismuschefin auf Pellworm : Tourismuschefin auf Pellworm: Vom Allgäu auf die Insel

Sarah Michna (34) ist Pellworms neue Kurdirektorin.

von shz.de

22. März 2018, 12:00 Uhr

Seit dem 1. März hat Pellworm mit Sarah Michna eine neue Kurdirektorin. Der Weg auf die Insel war für die 34-Jährige allerdings mit rund 1000 Kilometern ziemlich weit, kommt sie doch direkt aus Marktoberdorf im schönen Allgäu.

Dort im Voralpenland hatte die ledige Diplombetriebswirtin neun Jahre lang die fachliche Leitung des Touristikbüros inne. „Ich bin mit Leib und Seele Touristikerin. Den größten Reiz macht dabei für mich aus, gemeinsam mit verschiedensten Akteuren Projekte zu entwickeln, die die Einzigartigkeit einer Region für die Besucher erlebbar machen. Außerdem bin ich gerne im direkten Kontakt mit den Gästen“, erläutert die Fachfrau.

Foto: Voiges

Für Pellworm habe sie in dieser Hinsicht jedoch noch keine konkreten Pläne. „Ich möchte die Insel erst einmal kennenlernen und für meine rund 30 Mitarbeiter ein verlässlicher Ansprechpartner sein. Schließlich wird hier ja bereits erfolgreich gearbeitet, und ich trete meine Aufgabe nicht als allwissende ‚Heilsbringerin‘ an“, erklärt sie schmunzelnd.



Mit dem Arbeiten auf dem Eiland in der Husumer Bucht ging für die aufgeschlossene, junge Frau allerdings auch ein ganz persönlicher Wunsch in Erfüllung. „Im vergangenen Jahr war ich auf Langeoog. Dort wuchs der Wunsch, auf einer Insel zu arbeiten. Und es war wohl Schicksal, dass kurz darauf die Stelle auf Pellworm ausgeschrieben wurde“, mutmaßt sie.

Doch damit nicht genug. Gleich bei ihrem ersten Aufenthalt traf sie am Fähranleger eine Landsmännin, die ebenfalls auf Pellworm lebt. „Eben diese Frau stand mir dann kurz darauf in der Touristinfo in Marktoberdorf wieder gegenüber. Das habe ich als gutes Omen genommen und frohen Mutes meine Koffer gepackt. Leider habe ich die Dame bisher noch nicht getroffen. Aber vielleicht meldet sie sich ja bei mir, wenn sie das hier liest“, hofft die Wahl-Insulanerin.

Trotz des Schnees, Sturms und Regens der vergangenen Wochen ist Sarah Michna übrigens schon schwer begeistert von „ihrer“ Insel. „Ich werde überall sehr freundlich aufgenommen. Die Pellwormer machen es einem wirklich leicht, in ihren Reihen anzukommen. Ich habe sogar schon ein Angebot für einen privaten Plattdeutsch-Kurs. Und wenn mein E-Bike erst einmal hier ist, geht’s auf der Insel rund“, sagt sie strahlend.

Ebenfalls wohl fühlt sich die Frau Kurdirektorin mit ihren Kolleginnen Silke Marten und Nicole Peters. „Die beiden haben alles super im Griff. Der Laden läuft rund, und ich kann mich ganz in Ruhe einarbeiten“, erklärt die Chefin zufrieden.