Zukunft der Storm-Stadt : Tourismusberater: „Was will Husum sein?“

Tourismusexperte Jan Sönnichsen soll Husum in den kommenden Monaten beraten, wie sie sich touristisch besser aufstellen kann.

von Friederike Reußner

29. August 2018, 16:01 Uhr

Ihre Arbeit hat gerade begonnen: Eine Lenkungsgruppe, bestehend aus Vertretern von Politik, Wirtschaft und Verwaltung, soll erarbeiten, wie sich Husum touristisch besser aufstellen kann. Helfen soll dabei Expertise von außen: Stadtplaner Jan Sönnichsen, Geschäftsführer der Destination Lab GmbH, arbeitet mit seiner Kollegin Carina Balow in den kommenden Monaten als touristischer Berater für die Stadt. Im Interview erklärt er, was das eigentlich bedeutet.

Sie werden ja angekündigt wie der Heilsbringer, der den Husumern zeigen soll, wie man das richtig machen kann mit dem Tourismus. Können Sie diese Erwartungen erfüllen?

Am Ende kochen wir auch nur mit Wasser. Wir können nicht zaubern und das wissen wir auch. Möglicherweise aber haben wir uns über die letzten Jahre ein Rezeptbuch zusammengestellt, das uns in die Lage versetzt, den einen oder anderen Impuls in die Diskussion um die touristische Zukunft Husums einzubringen. Wir sehen uns aber auch als Teil eines Teams, wir werden gemeinsam in einer Lenkungsgruppe Vorschläge erarbeiten.

Ich mache diese Arbeit jetzt seit 17 Jahren. Wichtig zu wissen ist, dass wir zu 50 Prozent für Kommunen tätig sind und zu 50 Prozent für die private Tourismuswirtschaft. Viele Konzepte kranken daran, dass man zwar gute Ideen hat, wie sich ein Ort entwickeln kann – aber dabei vergisst, dass es am Ende auch jemand umsetzen muss. Und der verfolgt eher wirtschaftliche Interessen. Das ist etwas, wo wir einen Beitrag leisten können: Kommunale Ziele und Ziele der Privatwirtschaft miteinander abzugleichen. Ich glaube, wir haben für beides ein ganz gutes Grundverständnis.

Können Sie mir ein Beispiel eines anderen Ortes nennen, in dem Sie tätig waren, und was da zum Erfolg geführt hat?

Die Musterreferenz für uns ist sicherlich Heiligenhafen. Heiligenhafen stand um 2000 herum vor dem Problem, dass es einmal ein großer Tourismusort war, der den Anschluss verpasst hat – man war sehr in den 1960er, 1970er Jahren stecken geblieben. Dort hat man es tatsächlich geschafft, über Investitionen in die öffentliche Infrastruktur private Folgeinvestitionen auszulösen, sich völlig neu und umfassend im Wettbewerbsumfeld zu positionieren.

Ich kenne mich in Heiligenhafen nicht so aus: Wie denn?

Man hat die Marina auf Vordermann gebracht, in Promenadenstrukturen und in das Ortsbild investiert und man hat sehr früh die Idee entwickelt, eine Seebrücke zu bauen. Aber man hat nicht isoliert gearbeitet, sondern gleich darauf geachtet, wie diese Maßnahmen mit privaten Folgeinvestitionen verknüpft werden können.

Dieses Gesamtpaket haben wir damals geschnürt und wir sind auch damit beauftragt gewesen, die Investoren und Betreiberansprache durchzuführen. Wir haben von Anfang an darauf geguckt, mit welchen möglichen Partnern sich die Projekte umsetzen lassen. Dass das gleich mitgedacht wurde, war sicherlich ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg.

Nun ist Husum nicht ganz so touristisch ausgerichtet wie Heiligenhafen. Trotzdem lässt sich das Grundverfahren übertragen?

Gerade in der Destinationsentwicklung ist jeder Ort so spezifisch, dass es immer andere Blickwinkel und differenziertere Ansätze braucht.

Sie arbeiten in Berlin und Flensburg. Wie lernen Sie einen Ort kennen, um hier an der touristischen Ausrichtung arbeiten zu können?

Das schöne und schwierige zugleich ist ja, dass wir in einem Ort nie bei Null anfangen. Das erste, was passiert, ist, dass wir einen großen Haufen Papier auf den Tisch bekommen. Viel Vorarbeit ist ja vor Ort schon geleistet worden. Jetzt geht es darum, zu filtern. Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Blick zu schärfen, wo man als Stadt Husum eigentlich hin möchte, was das grundlegende Ziel ist – das ist mir persönlich noch nicht klar.

Was könnte denn theoretisch so ein grundlegendes Ziel sein?

Wenn man sich die bestehenden Konzepte anguckt, dann variiert das sehr stark. In den vorliegenden Konzepten wird, wenn es um Zielgruppen geht, einerseits über Städtereisende gesprochen. Es geht aber zum Beispiel auch um Natur- und Geschäftsreisende. Mir fehlen da die Prioritäten. Ich glaube, es braucht noch etwas Priorisierung: Wofür steht Husum eigentlich? Wollen wir die liebenswerteste Stadt an der ganzen Nordseeküste werden? Versteht sich Husum als Hafenstadt? Versteht sich Husum als Einkaufsstadt? Das muss man sortieren. Die erste Grunderkenntnis ist vielleicht, dass man nicht alles wollen sollte, sondern ein paar Dinge findet, in denen wir richtig gut werden wollen. Genau solche Diskussionen sollten wir in den nächsten Monaten führen.

In Husum wird Büsum ja immer wieder als Beispiel angeführt. Entweder im Sinne von: Die haben es richtig gemacht oder so wollen wir nicht enden. Wie sehen Sie das?

In Büsum konnte man diese Grundproblematik vorfinden, die wir an ganz vielen Orten haben, nämlich das Steckenbleiben in den 1960er, 1970er Jahren.

Ich kann in Büsum nichts Negatives erkennen, ich sehe die Entwicklung dort vollkommen positiv, weil ich glaube, dass Büsum einer der Orte ist, der geschafft hat, mit seinen touristischen Angeboten in der heutigen Zeit anzukommen beziehungsweise auf einem guten Weg dorthin ist. Dieses Grundmodell, über die Investition in öffentliche Infrastruktur einen Impuls zu setzen dafür, dass private Folgeinvestionen folgen, sehen wir in Büsum mit der Lagune.

Mit der Inwertsetzung dieser Familienlagune ist dort aus meiner Sicht bereits ein sehr zeitgemäßes Hotelprojekt entstanden, es entsteht jetzt ein weiteres direkt am Hafen und es wurde in den Bestand investiert.

Wie sieht der zeitliche Ablauf aus? Ihr Vertrag läuft ja erstmal bis Ende des Jahres. Was passiert bis dahin und was könnte danach passieren?

Es geht im Kern darum, Prioritäten zu setzen, einige wenige Schlüsselprojekte zu identifizieren, von denen wir überzeugt sind, dass sie das erreichen, was wir uns als Ziel gesetzt haben.