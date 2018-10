Friedrichstadt : Tourismus weiter im Aufwind

Ein neues, gästefreundliches Buchungssystem soll ab Januar 2019 einen realistischen Blick auf die Ergebnisse ermöglichen.

von Herbert Müllerchen

07. Oktober 2018, 15:27 Uhr

Wenn es um Zahlen geht, so sollte man diese immer im Kontext bewerten. Carolin Kühn, Geschäftsführerin des Tourismusverein Friedrichstadt und Umgebung kann davon ein Lied singen. Die vorläufigen ersten Zahlen über die bisherige Bettensaison sind zunächst ernüchternd. Doch: „Wenn man hier nicht den Hintergrund berücksichtigt, dann ergibt dies ein falsches Bild“, sagt sie. Denn auf den ersten Blick scheint die Bettenbelegung leicht zurückgegangen zu sein. Doch dieser Schein trügt, wie Kühn ausdrücklich betont und hierfür die Erklärung liefert. „Die ausgesprochene gute Saison spiegelt sich nicht im veralteten Buchungssystem wieder.“ So sei die derzeitige Homepage des Tourismusverein nicht Mobile-Endgeräte-fähig. Soll heißen, dass mit dem Tablet oder dem Handy über das Buchungssystem nur sehr kompliziert eine Buchung vorgenommen werden kann. Oder anders ausgedrückt: „Unser Buchungssystem ist nur barriereintensiv nutzbar.“

Doch dieses veraltete und nicht nutzerfreundliche System gehört der Vergangenheit an. Ab Januar soll es ganz anders aussehen. Mit der Neugestaltung der Internetseite ist das Unternehmen „neusta destination solutions GmbH“ aus München beschäftigt. „Wir haben damit den Marktführer in der Gestaltung von touristischen Internetseiten beauftragt, für uns die beste Homepage mit Buchungssystem einzurichten“, so die Geschäftsführerin. Nach dem Motto, „nicht kleckern sondern klotzen“ soll eine benutzerfreundliche Seite aufgebaut werden, die technisch auf dem allerneuesten Stand ist. Und dafür wurden 25.000 Euro in die Hand genommen. „Es reicht nicht aus, eine neue Seite für mobile Endgeräte einzurichten, sondern es muss das Beste vom Besten sein“, lautet das Credo des Tourismusverein.

Doch zurück zu Ergebnissen. „Die bisherigen Zahlen laut unserem alten Buchungssystem haben uns nicht überrascht“, stellt Carolin Kühn klar. Demnach seien sie leicht zurückgegangen. „Es gibt auf dem Markt derzeit mindestens zehn große Portale, über die unsere Gäste ihren Urlaub buchen können.“ Immer mehr würden die schönste Zeit des Jahres über das Tablet oder das Handy „fest machen“. „Das heißt, unsere Touristen buchen über andere Kanäle.“ Und damit steht für die Geschäftsführerin fest: „Die Kunden haben sich unserem Buchungssystem abgewandt, aber nicht der Stadt Friedrichstadt.“ Hier würden die Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen. Was die amtliche Beherbergungs-Statistik hergibt, lässt aufhorchen. Hier werden Betrieb ab zehn Betten erfasst. Demnach lagen die gesamten Ankünfte ab Januar bis Juni diesen Jahres um über 20 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. „Im gewerblichen Bereich sind die Übernachtungszahlen schon jetzt höher als im gesamten Jahr 2017“, rechnet Kühn vor. „Ich bin optimistisch, dass wir in diesem Jahr die 60.000 Übernachtungen im Bereich der gewerblichen Betten knacken werden.“ Aufgrund von Erfahrungen der vergangenen Jahre könne man weiter davon ausgehen, dass dieses hervorragende Ergebnis auch auf die über 150 Betten der privaten Vermieter zu übertragen sei. Dies belegten weitere Übernachtungszahlen. „Im Bereich der gewerblichen und der privat angebotenen Betten sind bereits jetzt schon über 10.000 mehr Betten gebucht worden als im gesamten Jahr 2017. Im Sommer gab es kein freies Quartier, und so haben wir bei Anbietern angerufen, mit denen wir nicht zusammen arbeiten, nur um dem Gast ein freies Bett anbieten zu können.“

Und es gibt weitere Zahlen, die diese positive Entwicklung untermauern. So sei laut Kühn die Anzahl der Stadtführungen schon bis September höher gewesen, als im gesamten Vorjahr. Auf Nachfrage unserer Zeitung zeige sich das Ringhotel Aquarium ebenfalls zufrieden über die bisherige Saison. Das Haus sei voll gewesen. Und auch der Gourmet-Abend am 1. Dezember sei bereits jetzt fast ausgebucht.