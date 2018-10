St. Peter-Ording : Tourismus im Nationalpark

St. Peter-Ording: Zum Auftakt der vierten Auflage von „TZ im Dialog“ geht es um das Thema Urlaub im Weltnaturerbe.

von Ilse Buchwald

19. Oktober 2018, 15:41 Uhr

St. Peter-Ording | Der Informationsaustausch zwischen der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording (TZ) und Akteuren aus Tourismus, Wirtschaft und Kultur steht im Herbst und Winter wieder im Zentrum der Veranstaltungsreiche TZ im Dialog. Es hat sich in den vergangenen vier Jahren gezeigt, dass diese Veranstaltungsreihe durch die verschiedenen, aktuellen und interessanten Themen und Neuigkeiten im Tourismus auf reges Interesse bei Einheimischen und Gästen stößt, wie die TZ mitteilt. Bei allen Dialog-Veranstaltungen besteht für das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Referenten zu diskutieren. An vier Abenden in dieser Wintersaison, jeweils an einem Mittwoch von 17.30 bis 19 Uhr, findet die Veranstaltungsreihe im Dünen-Hus auf der Erlebnis-Promenade, St. Peter-Bad, statt.

Los geht es am kommenden Mittwoch (24.) mit dem Thema „Mehrwert Natur – wie Nationalpark und der Tourismus miteinander leben“. Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale und der Nationalpark-Verwaltung berichten über gemeinsame Projekte und stellen das Angebot der Nationalpark-Partnerschaft vor. Es geht unter anderem um die aktuelle Gästebefragung zum Thema Weltnaturerbe Wattenmeer und nachhaltiger Tourismus, die Naturerlebniswoche und Großevents im Nationalpark. Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale und der Nationalparkverwaltung erläutern, was eine Nationalpark-Partnerschaft bedeutet und wie die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Dabei geht es nicht nur um die Schutzwürdigkeit und Bestimmungen, sondern darum zu zeigen, wie der Nationalparkgedanke in aller Regel unkompliziert in den Alltag integriert werden kann und wie gut Tourismus und Naturschutz zusammengehen. Die Teilnehmer erwartet ein kleines Mitbringsel vom Nationalparkamt. Außerdem gibt es ein Wattenmeer-Quiz, bei dem die Anwesenden einen Preis gewinnen können.

Am Mittwoch, 28. November, werden die Ergebnisse der Ortsbildanalyse von Tourismus-Zentrale und dem dwif aus Berlin präsentiert. Die Besucher erfahren, wie Experten und Gäste St. Peter-Bad und -Dorf beurteilen.

Am Mittwoch, 27. Februar, gibt die Tourismus-Zentrale unter dem Titel „24/7 – immer verfügbar!“ Einblicke in ihren digitalen Service. Die Tourismus-Zentrale erläutert, mit welchen Maßnahmen sie den Urlaubsort St. Peter-Ording für das digitale Zeitalter fit macht und welche Services Gäste und Dienstleister vor Ort nutzen können.

Und am Mittwoch, 27. März, können die Besucher auch eigene Themen rund um den Tourismus in St. Peter-Ording ansprechen. Außerdem werden Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff und Abteilungsleiter der Tourismus-Zentrale zu aktuellen Projekten sowie zu weiteren Themen, die den Ort bewegen, berichten.

Um Anmeldung unter dem Stichwort „TZ im Dialog“ per E-Mail an b.eggers@tz-spo.de oder unter Telefon 04863/999225 wird gebeten.