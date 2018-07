Tour de Kur mit Patric Heizmann

von Stephan Bülck

03. Juli 2018, 16:19 Uhr

Mit dem „Tour de Kur“-Spezial von „Essen erlaubt“ ist Ernährungs-Entertainer Patric Heizmann (Foto) erstmalig im Reha-Auftrag der unterhaltsamen Patienten-Selbsterkenntnis unterwegs – und zwar am Freitag (20.), 20 Uhr, in Langenhorns „Tom’s“ (B 5, am Kreisel).

Warum ticken Männer und Frauen bezogen auf Ernährung denn nun anders und wie behandelt man eigentlich eine Naschdemenz? Patric Heizmann illustriert humorvoll Ess-Gewohnheiten, die Grundlagen und Funktionen des Körpers, lässt Organe miteinander sprechen und klärt auf über den ewigen Kampf zwischen Kopf und Bauch. Neben dem inneren Schweinehund, den es zu erziehen gilt, nimmt Patric Heizmann parallel auch die vielen, lauten Störgeräusche der Außenwelt unterhaltsam aufs Korn: Von Werbedruck, Designer-Food und freundlichen Feinden bis hin zu Paleo- Diät und Frutariertum – Patric Heizmann nimmt die Besucher mit auf eine Reise in den Ernährungsdschungel und zeigt Trends und Nahrungs-Ersatzreligionen auf, die zum Schmunzeln bringen.

