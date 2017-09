„Tosamen is man weniger alleen“: Jens Wagner kommt nach Breklum

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Stephan Bülck

erstellt am 27.Sep.2017 | 12:26 Uhr

Wenn es um plattdeutsche Unterhaltung geht, kommt man um ihn nicht herum. Der Kiebitzreiher Landwirt und Platt-Comedian Jens Wagner hat in Nordfriesland eine große Fangemeinde. Aber auch im Fernsehen begeistert Wagner als Kult-Moderator Wilhelm Wuttke in vielen Sendungen.

Nach dem großen Erfolg 2016 im Gasthof Herrngabe in Breklum präsentiert die Gofi-Veranstaltungsagentur aus Bredstedt den Platt-Comedian am Freitag, 6. Oktober, ab 19 Uhr in Breklum. Am Freitag, 10. November, ebenfalls um 19 Uhr, ist er dann in Paulsens Gasthof in Goldelund zu Gast. Nach einem gemeinsamen Kohlessen präsentiert Wagner sein aktuelles Programm „Tosamen is man weniger alleen“. Wer den Platt-Comedian erlebt, bekommt Wagner pur, denn im Gegensatz zu vielen Unterhaltungskünstlern wird keiner durch den Kakao gezogen, und ein Gagschreiber kommt für ihn auch nicht in Frage. Und das man auf Plattdeutsch auch wunderbar über das Landleben, die Liebe und den Familienstress sprechen kann, zeigt der Kiebitzreiher Landwirt bei seinen vielen Auftritten. Wenn er dann auch noch in verschiedene Rollen schlüpft, z. B. Altbauer Wilhelm Wuttke oder Tratschtante Alma Hoppe, löst das beim Publikum einen wahren Begeisterungssturm aus.

Einen weiteren Termin sollten sich Platt-Freunde vormerken. Am Freitag, 19. Januar 2018, gastiert Wagner mit seinem neuem Programm im NCC Husum.

Karten gibt es bei: Gaststätte Herrengabe, Breklum (Tel.: 04671/2277), Gasthof Paulsen, Goldelund (Tel.: 04673/342), NCC Husum, Buchhandlung Liesegang, Eventim VVK-Stellen.