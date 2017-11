Tönning : Tönnings Packhaus ist bereit für das Weihnachtsereignis

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 22.Nov.2017 | 14:00 Uhr

In Weihnachtsstimmung kann man sich dieser Tage bereits in Tönning versetzen lassen. Das historische Packhaus am Hafen ist von außen fertig geschmückt und präsentiert sich als der wohl größte Adventskalender der Welt. Die Adventszeit und damit das Weihnachtsereignis können kommen. Zum 21. Mal findet der stimmungsvolle Kunsthandwerkermarkt am Hafen statt. Da der vierte Advent in diesem Jahr gleichzeitig Heiligabend ist, gibt es nur drei Wochenenden mit Kunsthandwerk und Weihnachtsstimmung im Packhaus. Es hat an den ersten drei Adventswochenenden jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Weihnachtsmann und Gesang ist ebenfalls wieder geplant. Und weil es im vergangenen Jahr so gut ankam, wird das Packhaus nach Weihnachten noch einmal öffnen, und zwar am Freitag, 29. Dezember.