Tönning : Tönninger Einbrecher verhaftet

Sechs Mal wurde in Tönninger Supermärkte eingebrochen, nun hat die Polizei einen 20-Jährigen verhaftet.

von Ilse Buchwald

24. Juli 2018, 19:30 Uhr

Tönning | Auf Geld, Zigaretten und Elektro-Kleingeräte hatte es der Einbrecher abgesehen, sechs Mal brach er deswegen in zwei Supermärkte in Tönning ein. Nun wurde ein 20-jähriger Mann aus Tönning verhaftet, dem die Taten zur Last gelegt werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Seit April 2017 hatte der Mann fünf Mal denselben Supermarkt in der Herzog-Phillip-Allee heimgesucht, einmal einen Markt in der Friedrichstädter Chaussee. In allen Fällen drang er gewaltsam in die Gebäude ein, indem er Türen und Fenster aufhebelte oder verglaste Türen einschlug. In drei Fällen flüchtete er ohne Stehlgut. Die Kriminalpolizei Husum ermittelt bereits seit einigen Wochen gegen den 20-Jährigen. Bei einem Einbruch wurde er jetzt auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde er dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr.