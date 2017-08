Sommersaison in Tönning : Tönning ist kurzfristig ausgebucht

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Viele stöhnen über das schlechte Wetter, den verregneten und kühlen Sommer. Doch lassen sich die Urlauber und Tagesgäste von dem schlechten Wetter abschrecken? Die Buchungszahlen für Tönning geben dazu eine überraschende Auskunft: „Tönning ist dicht, derzeit ist es uns nicht möglich, kurzfristig Gäste unterzubringen“, sagt Tourismus-Direktor Torsten Kreß. Zum ersten Mal überhaupt arbeitet die Tourist-Info mit dem Digital-Meldesystem. Rund 1700 Betten betreut die Tourist-Info damit. „Das Schöne ist, dass wir auf Knopfdruck die Daten abrufen können.“ Doch ein Vergleich mit den erstmaligen Digital-Angaben mit den vorherigen Jahren ist nicht möglich. Hinzu kommt der positive Effekt nach dem Umzug der Tourismus-Information direkt an den Markt. „Die Bude ist voll, unsere neue Adresse wird von unseren Gästen sehr gut angenommen“, so Kreß weiter.

Doch er gibt auch zu, dass das schlechte Wetter bei manchen Gästen nicht spurlos vorüber geht. „Es kommt manchmal vor, dass die Mitarbeiterinnen in der Tourismus-Information bei schlechtem Wetter die schlechte Laune mitbekommen.“ Doch das ist eher selten. Bei schlechtem Wetter würden sie das Amt der Krisenmanagerin übernehmen – mit einem Lächeln im Gesicht. „Wir führen und begleiten unsere Gäste durch ihren Urlaubsaufenthalt.“ So bekommen sie Informationen über zahlreiche Einrichtungen und Veranstaltungen in der Region. „Wir verweisen beispielsweise auf das Multimar Wattforum oder auf unseren Badestrand.“ Aber auch für schlechte Tage ist die Tourist-Information gewappnet.

Endgültige Zahlen könne er jedoch erst im kommenden Jahr vorlegen. Doch schon jetzt ist er sich sicher: „Mein Gefühl sagt mir, dass wir wieder ein gutes Jahr haben.“