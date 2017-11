Tönning : Tönning investiert in seine Schulen

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Während des jüngsten Bürgerinformationsabend informierte die Bürgermeisterin Dorothe Klömmer die gut 300 Gäste auch über die Situation und Entwicklung an den Schulen der Eider-Stadt. Die Schülerzahlen seien in etwa gleich geblieben. Dies gelte sowohl für die Schule am Ostertor, als auch für die Eider-Treene-Schule mit der Außenstelle Friedrichstadt. Sie wird von insgesamt 900 Jungen und Mädchen besucht, davon sind es allein 650 in Tönning. Eine größere Sporthalle sei jedoch an der Grund- und Hauptschule nötig. So gebe es Überlegungen, eine neue Sporthalle zu errichten, wobei der Standort noch nicht festgelegt sei. „Oder wir errichten an der vorhandenen Halle eine neue hinzu.“ Berücksichtigt werden müsse jedoch die Tatsache, dass die Schule unter Denkmalschutz stehe.

Ein Umdenken gab es in Hinsicht auf den Sportplatz an der Friedrichstädter Chaussee. Ursprünglich sollte die Sportstätte verkauft werden. „Wir haben uns jedoch dazu entschlossen, den Platz zu behalten und umzugestalten.“ Die geschätzten Kosten würden sich auf gut 95.000 Euro belaufen. Die für dieses Jahr vorgesehen Neugestaltung des Pausenhofes der Schule am Ostertor musste zurück gestellt werden“, berichtete die Bürgermeisterin. „Wir bleiben jedoch am Thema und werden dieses Projekt nicht aus den Augen verlieren“, versprach sie.

Auch an der Eider-Treene-Schule muss investiert werden. Was die Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule betreffe, so gebe es hier eine positive Entwicklung. Doch es gebe ein Manko, was sofort ins Auge fallen würde. Zu einer neuen Schule passten keine Container. „Die Beschulung in Containern kann und darf keine dauerhafte Lösung sein“, so Klömmer. Laut einer Raumbedarfsanalyse benötige die Schule mehr Platz und mehr Klassenräume. „Die Studie hat einen Raumbedarf von 2000 Quadratmeter errechnet.“ Durch Umbau und Erweiterungsbau könne dieser Bedarf realisiert werden. Hierfür hätten die Stadtvertreter bereits einen positiven Beschluss gefasst. So werde ein Kreditbedarf von etwa 8,1 Millionen Euro in den Haushaltsberatungen aufgenommen. Anstelle der Container könnten dann Parkplätze entstehen, schlug Klömmer vor.

Auch an der Außenstelle in Friedrichstadt werden mit einem Kostenvolumen von gut 1,1 Millionen Euro Baumaßnahmen durchgeführt.

Einen großen Raum nahm auf das Thema Schülerbeförderung ein. „Wir verzeichnen seit Jahren eine steigende Nachfrage aus Dithmarschen.“ Inzwischen besuchten rund 130 Jungen und Mädchen aus dem Nachbarkreis die Tönninger Einrichtung. Das Problem sei jedoch, dass es hierfür keine Schülerbeförderungsmöglichkeiten über den ÖPNV bestehe. Und der Kreis Dithmarschen habe eine Bezuschussung der Beförderungskosten abgelehnt. Daher habe die Stadt Tönning auf Eigeninitiative eine separate Schulbuslinie eingerichtet. „Wir führen inzwischen drei Schulbusse mit über 170 Sitzplätzen.“ Die Verweigerungshaltung des Kreises Dithmarschen sei in keiner Weise nachvollziehbar“, stellte Klömmer klar. Inzwischen habe der Kreis NF sich bereit erklärt, zusammen mit dem Kreis Dithmarschen eine Lösung zu finden. „Ich glaube es aber nicht, dass es in dieser Legislaturperiode noch eine Lösung geben wird.“