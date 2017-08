Kreis Nordfriesland : Tödlicher Unfall auf dem Nordstrander Damm

Tragisch endete am Montagnachmittag für eine Familie aus dem Märkischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) der Urlaub auf Nordstrand. Die Familie - Mutter (29), Großvater (74), ein fünfjähriger Junge und ein zweijähriges Mädchen - war gegen 14.30 Uhr von Husum nach Nordstrand unterwegs. Laut Polizeisprecher meldete sich ein Kind mit dem Wunsch, auf Toilette gehen zu müssen. Spontan habe die Fahrerin den Parkplatz am Ende des Nordstrand-Damms angesteuert. Dabei übersah die 29-Jährige einen Sprinter, der ihr von Nordstrand aus entgegenkam. Er prallte direkt in die Beifahrerseite des Pkw. Mehr als 30 Einsatzkräfte von den Freiwilligen Wehren aus Nordstand, Hattstedt und Husum trafen am Unfallort ein, wo sich ihnen ein Bild des Grauens bot.

Den Unfall hatte der Fahrer eines Abschleppwagens, der auf dem Parkplatz am Damm stand, mitbekommen. „Ich wollte gerade telefonisch einen Auftrag aufnehmen, als es plötzlich ohrenbetäubend krachte“, berichtet er. Zusammen mit zwei weiteren Helfern hätte er die beiden angeschnallten und schwer verletzten Kinder aus dem Wagen geholt. „Ich habe dem älteren Herrn auf dem Beifahrersitz gesagt, dass Hilfe unterwegs ist.“ Zu diesem Zeitpunkt habe er noch gelebt, wenig später jedoch sei der 74-Jährige an den schweren Verletzungen verstorben – trotz Wiederbelebungsversuchen.

Drei Rettungwagen sowie zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die beiden Kinder mussten wegen ihrer schweren Verletzungen ins Klinikum nach Heide geflogen werden. Auch die Fahrerin kam ins Krankenhaus. Der Sprinter-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Nordstrander Damm war für knapp zwei Stunden komplett gesperrt. Dadurch bildete sich bis nach Schobüll ein Stau.

von Herbert Müllerchen

erstellt am 07.Aug.2017 | 17:28 Uhr