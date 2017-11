St. Peter-Ording : Tipps für mehr Sicherheit am Strand und im Meer

vergrößern 1 von 1 Foto: TZ SPO 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 20.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Die Strandrettung in St. Peter-Ording ist durchorganisiert: Die Schwimmmeister der Tourismus-Zentrale passen in den Sommermonaten auf die Besucher auf. Bei der DLRG St. Peter-Ording stehen das gesamte Jahr über Rettungsboote und Allrad-Fahrzeuge bereit, um in Not geratenen Menschen am Strand, im Wattenmeer oder im Meer zu helfen. Der Rettungsdienst des Kreises Nordfriesland unterhält an mehreren Standorten auf Eiderstedt spezielle geländegängige Allrad-Rettungswagen. Polizei und Freiwillige Feuerwehr St. Peter-Ording rücken rund um die Uhr aus, um Einheimischen und Gästen zur Hilfe zu kommen.

Um das Thema „Wie kommen Gäste und Einheimische am Strand sicher durchs Jahr?” geht es bei der nächsten Veranstaltung in der Reihe „TZ im Dialog“ am Mittwoch (22. November) im Dünen-Hus in St. Peter-Ording. Die 90-minütige Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr. Die Tourismus-Zentrale, die DLRG, die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst Nordfriesland geben an diesem Abend Tipps für den sicheren Strandbesuch. Die Retter berichten von Vorfällen aus den vergangenen Jahren und darüber, wie sich die Sandbank und die Notfallrettung im Laufe der Jahrzehnte verändert und optimiert hat. Die Einsatzkräfte stehen auch für Fragen zur Verfügung.

Anmeldung unter dem Stichwort „TZ im Dialog“ an b.eggers@tz-spo.de (per E-Mail) oder per Telefon unter 04863/999225.