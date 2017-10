Schneewette 2017/2018 : Tippen Sie mit: Wann schneit es zum ersten Mal?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 28.Okt.2017 | 09:00 Uhr

Noch fallen die letzten Blätter – wann fällt der erste Schnee? Nachdem im vergangenen Jahr so viele Leserinnen und Leser der Husumer Nachrichten getippt haben, wann Frau Holle die Storm-Stadt bedenkt, laden wir auch für den Winter 2017/2018 zur Schneewette ein. Wer ist der beste Wetterfrosch und kann uns sagen, wann auf dem Kopf der Tine auf dem Husumer Marktplatz eine weiße Schicht liegt?

Die Wett-Regeln: Jeder Teilnehmer muss sich auf ein Datum festlegen. Selbstverständlich darf auch getippt werden, dass im gesamten Winter kein Schnee fällt. Derjenige, der mit seinem Tipp recht behält, oder am nächsten am Schnee-Termin dran liegt, gewinnt den ersten Preis: Hartmann’s Landküche lädt den Schneekönig mit einer Begleitperson zu einem schönen Abendessen in das Husumer Kult-Restaurant ein. Für den Zweitplazierten spendiert die Messe Husum & Congress zwei Tickets für die Komödie „Oh Alpenglühn“, mit der Schmidt’s Tivoli am 23. Februar zu Gast in der Messe Husum & Congress ist. „Eine gelungene Mischung aus Komödienstadl und Broadwayshow“, versprechen die Veranstalter. Beim dritten Platz wird’s praktisch: Der Hagebaumarkt Husum lässt ein Rundum-Paket für den Kampf gegen die weiße Pracht springen: Schneeschieber, Streusalz und Streuschaufel.

Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern der Schneewette 5 x 2 Tickets für die vierte Husumer Eiszeit verlost, die die Messe Husum & Congress zur Verfügung stellt.

Sollte es mehrere Tipps auf das richtige Schnee-Datum geben, werden die Preise unter den Schneekönigen verlost. Sollte es in diesem Winter überhaupt nicht schneien, werden sie im Frühjahr unter allen Teilnehmern ausgelost. Wer per E-Mail teilnehmen möchte, schickt eine Nachricht mit dem Betreff „Schneewette“ an die Adresse kreisredaktion.husum@shz.de. Die E-Mail muss neben dem Tipp auch den vollständigen Namen des Absenders, eine Adresse und eine Telefonnummer enthalten. Einsendeschluss ist Freitag, 3. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und ihre Angehörigen dürfen an der Wette nicht teilnehmen.