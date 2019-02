Kreis Nordfriesland : Tiertransporte vorerst gestoppt

Der Kreis Nordfriesland genehmigt vorerst keine Tiertransporte von Nutz- und Zuchttieren mehr in bestimmte Nicht-EU-Staaten.

von hn

18. Februar 2019, 17:09 Uhr

Husum | Auch der Kreis Nordfriesland wird vorübergehend keine Tiertransporte von Nutz- und Zuchttieren in bestimmte Staaten außerhalb der Europäischen Union mehr genehmigen. Betroffen sind hiervon Exporte in die Türkei, den Nahen Osten, den Maghreb und in asiatische Nachfolgestaaten der Ex-Sowjetunion.

Hintergrund für diese Entscheidung sind Informationen, die der Veterinärbehörde des Kreises aufgrund von Berichterstattungen und fachlichen Stellungnahmen vorliegen. So sind nach Erkenntnissen der Veterinärbehörden sowohl die Versorgung der Tiere auf den langen Transportwegen als auch die tierschutzgerechte Schlachtung in den Ankunftsstaaten „offensichtlich nicht durchgängig gewährleistet“. Zudem werden Tiere nach Informationen der Veterinärbehörde häufig unter Qualen getötet: „Dies ist mit den europäischen Vorstellungen von Tierschutz nicht vereinbar.“

Die Entscheidung, die Abfertigungen der Tiertransporte auszusetzen, gilt zunächst für zwei Wochen, um den Sachverhalt gemeinsam mit dem Land zu prüfen.