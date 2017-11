Mensch des Jahres : Tierschutz kennt keinen Feierabend

vergrößern 1 von 2 Foto: Bülck 1 von 2

von Stephan Bülck

erstellt am 24.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Es wird unruhig im Tierheim Ahrenshöft: Ein Fundhund wird eingeliefert, bellt aufgeregt. Passanten haben ihn entdeckt und geben ihn nun ab. „Er hat lange Krallen, ein Zeichen dafür, dass mit ihm nicht viel spaziert wurde. Und für einen Jagdhund ist er etwas zu dick“, sagt die junge Frau mit den dunklen Haaren mit einem Blick auf den Vierbeiner. Die ehrenamtliche Helferin Daniela Dorn (39) beobachtet, wie Anja Schade, Tierheimleiterin und gelernte Tierpflegerin, den Gast übernimmt und ihm eine Box zuweist. Hier bekommt der Neuzugang zunächst eine warme Unterkunft, zu essen und die nötige Herzenswärme – solange, bis Frauchen oder Herrchen gefunden sind. „95 Prozent der Fundhunde kommen wieder nach Hause“, sagt Daniela Dorn. Im Tierheim bleiben sie im Schnitt zwischen einem Tag und einer Woche. Wichtig ist das Chipen, die Kennzeichnung am Halsband mit Telefonnummer und ähnlichem sowie die Registrierung.

Auch in diesem Jahr können die Leserinnen und Leser der Husumer Nachrichten ihren Menschen des Jahres wählen. Nominiert werden Bürger, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2017 sind Gunnar Jensen aus Norstedt, Christa Graunke aus Husum, Kathrin Lutz aus Tönning und Daniela Dorn aus Ahrenshöft nominiert.

Das Tierheim bekommt keine Fördergelder, es finanziert sich aus Spenden und Beiträgen. Zwei Vollzeitkräfte und drei geringfügig Beschäftigte gehören zum Team, hinzu kommen viele Ehrenamtliche – wie Daniela Dorn. Hauptberuflich arbeitet sie als Bankkauffrau, ihre Freizeit aber widmet sie mit ganzem Herzen den Tieren: „Ohne sie würde mir etwas fehlen.“ 2004 kam die gebürtige Sächsin zum Tierschutzverein Nordfriesland nach Ahrenshöft. Angefangen hatte sie damals als Gassi-Geherin. Mittlerweile ist Daniela Dorn Patin, Eventmanagerin und Büroangestellte, sie putzt und gärtnert im Tierheim. Nur mit der Vermittlung hat sie nichts zu tun, das übernehmen die gelernten Tierpfleger. Im Vorstand hat sie das Amt der Schatzmeisterin übernommen. Aber auch das Gassigehen bei jedem Wetter gehört nach wie vor zu ihren Aufgaben.

Die Hunde haben im Tierheim ihren festen Tagesablauf. Zwischen 15 und 17 Uhr kommen die ehrenamtlichen Helfer und gehen mit ihnen spazieren. Um 17 Uhr ist Abendessen, dann schlafen sie in ihren getrennten Boxen und hier in ihren Körben. Es gibt jede Menge Spielzeug, und jede Box ist mit einer eigenen Heizung ausgestattet. Den in Ahrenshöft lebenden Stubentigern geht es nicht schlechter. Sie haben viel Platz, Kratzbäume, Decken. Es gibt reichlich Gelegenheit, sich irgendwo hineinzukuscheln und sich auch einmal von den Artgenossen zurückzuziehen.

31 Katzen und elf Hunde leben derzeit im Tierheim Ahrenshöft. „Jedes Tier hat seine Geschichte und seinen eigenen Charakter“, berichtet Daniela Dorn bei einem Rundgang. Und an so manchem hat sie schon ihr Herz verloren. Timmi beispielsweise ist ein zehn Jahre alter Dobermann. Es gibt zwei Dinge, die er schrecklich findet: Regen und andere Hunde. Daher hat er es sich heute in seiner Box gemütlich gemacht, kann aber jederzeit, wenn er will, durch eine Klappe in der Wand nach draußen in sein eigenes kleines Freilaufgehege. „Für ihn ist es Stress, mit anderen zusammen zu leben“, sagt Daniela Dorn.

Leid und Freud liegen bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit häufig dicht beieinander. Cindy ist ein Straßenhund-Mischling und kommt ursprünglich aus Rumänien. „Sie war schon einmal sehr gut vermittelt, doch dann wurde Frauchen krank und konnte sich nicht mehr um sie kümmern“, sagt Daniela Dorn. Es komme nicht selten vor, dass Besitzer aus Altersgründen in ein Seniorenheim ziehen und sich dann – häufig unter Tränen – von ihrem Liebling, der viele Jahre ihr Wegbegleiter war, trennen müssen. Dann versucht die 39-Jährige, Trost zu spenden. Auch das gehört zu ihren Aufgaben.

Umso wichtiger ist eine artgerechte Behandlung und Unterbringung, eine liebevolle Betreuung und eine verantwortungsvolle Vermittlung in kompetente Hände. 2016 waren es in Ahrenshöft 105 Katzen und 22 Hunde. Ganz genau schauen sich die Tierschützer die neuen möglichen Frauchen und Herrchen an. „Wir sagen aber auch ,Nein’, wenn es nicht passt“, so Dorn.

Einmal sprang sie im vergangenen Jahr selbst ein und nahm drei Katzenbabys in Pflege. Sie hatten Katzenschnupfen und andere Erreger, drohten zu ersticken. Die Tierfreundin pflegte sie zu Hause, ließ die Kleinen inhalieren. „Sie kamen in Quarantäne ins Badezimmer.“ Mit Erfolg. Alle überlebten. Zwei der Katzen fanden neue Besitzer, eines blieb schließlich bei ihr und leistet nun den beiden anderen – einer zehnjährigen und einer 16-jährigen Katze – Gesellschaft.

„Nicht jeder Tierschutzfall ist auch ein solcher“, sagt Daniela Horn, und weiß eine Anekdote. „So wurden wir einmal gerufen, weil sich in der Nachbarschaft ein Papagei in schlechter Haltung befinden sollte. Er schrie die ganze Zeit. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es sich um einen Zwerghahn handelte, der seine ersten Krähversuche machte.“ Und es gibt die dunkle Seite, Fälle, bei denen immer noch Babykatzen ersäuft und erschlagen würden, nur, weil man es früher auch schon so gemacht hat. „Insbesondere bei älteren Menschen müssen wir hier viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Jüngeren sind aufgeklärter.“

Sorgen bereiten ihr und ihren Kollegen unüberlegt über Internet-Plattformen angeschaffte Tiere. Denn im Netz müssen Halter ihre Kompetenz und Eignung nicht nachweisen. Die Folge: Tiere mit ausgeprägten Charaktereigenschaften – von denen es immer mehr gibt – landen bei Menschen, die mit ihnen überfordert sind. Und schließlich wieder in den Tierheimen – bestenfalls. Dazu gehören auch Vierbeiner aus Sicherstellungen. Daniela Dorn: „Wenn die Tiere es bis hierher geschafft haben, geht es ihnen gut.“