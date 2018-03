Anbaden in St. Peter-Ording : Tiefgekühlter Start in den Frühling

In die eisige, 1,5 Grad kalte Nordsee: In St. Peter-Ording wurde angebadet.

von hn

Einen Kultstatus hat mittlerweile das Anbaden am Ordinger Strand erreicht. Am Sonnabend stürzten sich mehr als doppelt so viel Wasserratten wie im Vorjahr in die noch sehr winterliche Nordsee. Mehr als 130 unerschütterliche Anbader mussten vor Hunderten von Schaulustigen feststellen, dass das Meer tatsächlich eisige 1,5 Grad Celsius kalt war. Eine äußerst laue Windbrise und ein Sonnenloch am Himmel genau pünktlich zum Start ließen es gefühlt wärmer sein.