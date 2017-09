Schwabstedt : Tiefe Schneisen im Lehmsieker Wald

vergrößern 1 von 1 Foto: hwo 1 von 1

Sturmtief „Sebastian“ hat im Lehmsieker Wald nach Angaben von Claas Löhr-Dreier von der zuständigen Försterei Idstedtwege keine nennenswerten Spuren hinterlassen. Nur vereinzelt seien Bäume umgefallen. Dennoch sieht es dort stellenweise so aus, als habe ein Orkan gewütet.

Seit Ende August waren Forstarbeiter mit Rodungsarbeiten in dem beliebten Naherholungsgebiet beschäftigt. Eine Waldbesucherin erinnert sich bei dem Anblick gar an „Kyrill“, der vor gut zehn Jahren seine Schneisen schlug. „Ein ganz trauriges Bild.“ Die Frau kann nicht nachvollziehen, was dort vor sich geht. Anderen Spaziergängern geht es genauso.

„Ja, das Gesicht des Waldes verändert sich gerade“, räumt Löhr-Dreier ein. Für die kritischen Stimmen habe er Verständnis, so der Förster. Er habe selbst auch schon mit Waldbesuchern gesprochen. In den vergangenen zehn, 15 Jahren habe sich wenig getan, umso mehr fielen die Veränderungen jetzt auf.

Eingeschlagen wurden seinen Angaben zufolge in erster Linie Eschen. Und das hat seinen Grund: Viele Exemplare sind vom Eschentriebsterben betroffen; dies gehe häufig mit Wurzelfäule einher, und so wurden die Bäume zum Sicherheitsrisiko. „Dabei ziehen wir auch gleich andere Hölzer mit raus“, erklärt Löhr-Dreier. Vor allem die heutzutage unerwünschten Nadelbäume. Neu aufgeforstet werden nur noch die robusteren Laubhölzer. Dass das eingeschlagene Holz – nach Abschluss der Arbeiten sollen es etwa 2000 Festmeter sein – auch vermarktet wird, verhehlt der Förster nicht. Schließlich soll er ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erzielen. Außerdem seien jetzt auch noch einige Nachwirkungen von Sturm „Christian“ vor vier Jahren aufgearbeitet worden.

Die Baumfällarbeiten hatte eine Firma aus Nordbayern übernommen. Sie verfügt über Spezialmaschinen, mit deren Hilfe das Fahren im Wald auf ein Mindestmaß reduziert werden soll. Dennoch sehen die Rückegassen ziemlich mitgenommen aus. Die Forstarbeiter, die unter der Woche im Hotel übernachteten, waren Ende August angerückt. „Da hatten wir die Hoffnung auf trockenes Wetter“, so Förster Löhr-Dreier. Anfangs ging die Rechnung auch auf, doch in der vorigen Woche regnete es stark. Der Waldboden ist aufgeweicht. Deshalb wurde die Rodung inzwischen eingestellt, nur noch ein paar Aufräumarbeiten müssen erledigt werden.