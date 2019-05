Klappbrücke am Hafen in Husum : Tiefbauabteilung will die Probleme an der Brücke endgültig aus der Welt schaffen

Die Klappbrücke über den Husumer Hafen konnte abermals nicht geöffnet werden und nervt nicht nur das Bauamt.

Husum | Die Husumer haben sich mittlerweile fast schon daran gewöhnt. Aber eben nur fast. Dass die Klappbrücke über den Hafen ein Eigenleben führt, nervt vor allem einen: Klaus Lorenzen. Als Leiter der Tiefbauabteilung ist er gleichsam von Haus aus für sie zuständig. Und natürlich laufen vor allem bei ihm die Beschwerden ein, wenn zwischen Binnen- und Außenhafen mal wieder nichts geht.

Auch Cornelia Loy ist mit der Situation unzufrieden. Gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang schippert sie in den warmen Monaten Einheimische und Touristen auf der „Möwe Willi“ durch den Hafen. Das Motto ihrer Rundfahrten stammt von einem großen Seefahrer und Entdecker, dem Portugiesen Fernando Magellan. Es lautet: „Wer immer an der Küste bleibt, kann keine Ozeane entdecken“. Gut, so weit wollen die meisten Passagiere gar nicht gehen. Ein bisschen Hafenluft zu schnuppern reicht ihnen vollkommen. Doch wenn die Brücke mal wieder nicht mitspielt, bleibt das Tor zur Welt geschlossen. Und genau das war am 1. Mai wieder der Fall.

„Ich weiß, dass Herr Lorenzen auch nur zum Telefon greifen und die Wartungsfirma anrufen kann, wenn die Brückentechnik herumzickt“, sagt Loy und spricht damit stellvertretend für die Kapitäne der Traditionssegler, die Interessengemeinschaft Husumer Hafen (IGHH) und die Sportbootvereinigung. „Aber es wäre schon schön gewesen, wenn wenigstens wir Anlieger vorab davon erfahren hätten, dass die Brücke zu bleibt.“ Tatsächlich hätten einige Mitglieder der Sportbootvereinigung am Mittwoch gern rausgewollt, dann aber vom Stellwerk der Bahn, das die Brücken öffnet und schließt, erfahren, dass dies nicht möglich sei. Abermals hatte es eine Warneldung gegeben. Doch weil der dazugehörige Fehler nicht regelmäßig auftrete, sei es schwer, ihn einzugrenzen, erläutert Lorenzen, der kein Hehl daraus macht, dass er sich auch Besseres vorstellen kann, als sich dauernd mit einer zickenden Brücke zu beschäftigen. Zuletzt hatte die Klappkonstruktion Ende März Wartungsarbeiten unterzogen werden müssen – wie schon im November 2018. Und auch im September war die Brücke durch eine Störung lahmgelegt worden. Da lag ein Fehler an der Bahn-Klappbrücke, die sich aus unerfindlichen Gründen nicht mehr arretieren ließ, gerade erst einen Monat zurück. Wie Lorenzen ist auch Loy vor allem über die Unberechenbarkeit des Brücken-Duos genervt. Zwar wurden von den Wartungsfirmen bereits Kontrollprogramme installiert, mit deren Hilfe der Sache endlich auf den Grund gegangen werden soll. „Wir wollen eine möglichst schnelle Lösung“, erklärt Lorenzen, der laufend mit den Fachfirmen im Gespräch ist. „Am kommenden Dienstag sollen sich daher alle Beteiligten Firmen vor Ort treffen, um den Fehler endgültig zu beheben.“ Das jedenfalls hofft der Tiefbau-Chef inständig und damit zugleich „auf eine Baustelle weniger“.

Auch zur Sportbootvereinigung habe seine Abteilung inzwischen Kontakt aufgenommen, berichtet Lorenzen. „Wir haben darum gebeten, dass sich die Schiffseigner abstimmen, wann genau sie die Brücke benötigen, damit diese am Wochenende nur ein beziehungsweise zweimal im Notbetrieb geöffnet werden muss.“

Und so sehr sie dem Binnenhafen zur Zierde gereichen, zwangsweise wollen die Kapitäne der Traditionssegler natürlich auch nicht in Husum bleiben. „Außerdem haben die ja auch mal zahlende Gäste an Bord“, sagt Loy.

Dass sich die Klappbrücke ungern vorschreiben lässt, wann und wie sie zu funktionieren hat, erlebte zuletzt die Besatzung des 1909 gebauten See-Ewers „Amazone“, als dieser nach einer Überholung bei der Husum Dock und Reparatur GmbH & Co. KG in den Binnenhafen zurückkehren wollte. Zwei-, dreimal musste die Brücke rauf und runtergefahren werden, bis sie endlich funktionierte“, berichtet Loy und seufzt: „Wäre schön, wenn das bald ein Ende hätte.“