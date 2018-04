Blasrohrsport : Tief Luft holen und schießen

In Nordfriesland ist Schleswig-Holsteins erster Verein für Blasrohrschießen gegründet worden. Der Vorsitzende des Kreisschützenverbandes hat diesen Sport in der Oberpfalz entdeckt.

von shz.de

06. April 2018, 09:00 Uhr

„Wer eine Kerze ausblasen kann, erfüllt schon die Grundvoraussetzungen“, meint Thilo Berg aus Oldersbek und stellt so die neue Trendsportart Blasrohrschießen vor. Der Vorsitzende des Kreisschützenverbandes Nordfriesland hat den ersten Verein für Blasrohrsport in Schleswig-Holstein gegründet. „Blasrohrschießen ist Sport mit wenigen Mitteln und etwas für jedes Alter – und sogar für Menschen mit Handicap geeignet.“ Das Schießen mit dem Blasrohr fördere die Auge-Hand-Koordination, steigere die Konzentration, diene der Entspannung und sei gut für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten geeignet.

Thilo Berg möchte erreichen, dass sich die Schützenvereine im Land für dieses Angebot interessieren und hierfür eigene Sparten gründen.

Bei Kindern und Jugendlichen in der Kreisberufsschule in Husum und in Schulen in Tönning und Bredstedt hat er bereits Fans gefunden. So nahmen Niels Fenske und Boyke Schwaga unter Anleitung von Kaoutar Boharma und Vivian Berg an einem Probeschießen im Schießstand der Husumer Schützengilde teil. „Das ist gar nicht so schwer“, finden die Beiden – sie wollen dabeibleiben.

Die Marokkanerin Kaoutar Boharma, die als Au-Pair in Nordfriesland lebt, unterrichtet in ihrer Freizeit Bogen- und Blasrohrschützen.

„Blasrohrschießen ist ein günstiges Hobby. Die gesamte Ausrüstung mit Rohr, Köcher und Pfeilen kostet um die 50 Euro und fällt nicht unter das Waffengesetz“, erklärt Berg.

Er selbst ist bei einem Schützen-Treffen in der Oberpfalz auf das Schießen mit dem Rohr aufmerksam geworden. „Ich war sofort begeistert.“

Ursprünglich wurden Blasrohre bei den indigenen Völkern in Indonesien und Südamerika im Krieg und bei der Jagd eingesetzt. Tierärzte verwenden sie unter anderem in Zoos und in Viehbetrieben.

Die für den Sport verwendeten Rohre sind entweder 121 oder 160 Zentimeter lang. Sie können mit Pfeilen aus Karbon, Stahl, Aluminium oder Bambus geladen werden. „Sollte ein Bambuspfeil einmal brechen, kann man ihn auch durch einen Schaschlikspieß ersetzen“, sagt Thilo Berg schmunzelnd.



Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an die Adresse info@norddeutsche-blasrohrschützen.de oder unter Telefon 04848/9015030.