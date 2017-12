Ahrenviölfeld : „Theoretisch können wir uns gar nichts leisten“

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Ein sehr eng gestrickter Haushalt für das Jahr 2018 sowie umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen am Ententeich und am Ehrenmal bildeten den Schwerpunkt der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Ahrenviölfeld.

Wie Bürgermeister Stefan Petersen ausführte, sei die Reinigung des Ententeichs mit mehr als 30 freiwilligen Helfern sehr erfolgreich verlaufen. „Mit einer so großen Beteiligung habe ich nicht gerechnet“, sagte er. Nun sei es an der Zeit, den Zaun um den vor mehr als 43 Jahren angelegten Teich und die Umzäunung des integrierten Ehrenmals zu erneuern und einiges mehr zu tun, um den Platz zu verschönern, aber auch sicherer und pflegeleichter zu machen. „Da ist ewig nichts passiert“, verteidigte er die dafür angesetzte Investition in Höhe von 35.000 Euro. Ein erstes Angebot liegt der Gemeinde bereits vor, weitere werden eingeholt. Bei der Gelegenheit soll überlegt werden, ob einige Arbeiten mit Hilfe der Bürger in Eigenleistung erbracht werden können.

Eine erhebliche Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen, die gestrichenen Schlüsselzuweisungen und eine seiner Meinung nach extrem hohe Kreisumlage in Höhe von 125.600 Euro – „der absolute Wahnsinn“ – werden 2018 dazu führen, dass der Gemeindehaushalt kaum noch Handlungsspielraum bietet. „Theoretisch können wir uns gar nichts leisten, wir leben fast nur von den Rücklagen“, machte der Bürgermeister deutlich. „Im Grunde sind wir fertig, ohne etwas ausgegeben zu haben“, ergänzte ein Gemeindevertreter und sah auch andere Kommunen in ähnlich prekärer Lage: „Noch ein paar Jahre, dann sind viele Gemeinden kaputt“, so seine Befürchtung.

Gemeindewehrführer Frank Petersen regte an, die Ahrenviölfelder darüber zu informieren, dass die Personaldecke bei der Freiwilligen Feuerwehr extrem dünn geworden ist und neue Mitglieder benötigt werden. „Aktuell zählen wir 19 aktive Kräfte und vier in der Reserve; zwei junge Kameraden werden uns im kommenden Jahr verlassen“, sagte er. Noch sei die Wehr von der Stärke her im rechtlichen Rahmen, doch wenn nichts geschehe, schlittere man auf ein ernst zu nehmendes Problem zu.

Stefan Petersen schlug vor, auf den zuletzt nicht mehr gut besuchten Dorfabend zu verzichten und stattdessen mehr für die Kinder und Jugendlichen zu tun. Für die Entwicklung neuer Ideen möchte er die jungen Einwohner nach ihrer Meinung befragen und am Geschehen aktiv beteiligen. „Mal sehen, wie die Rückmeldungen darauf aussehen werden“, so der Bürgermeister.

Gemeinde Ahrenviölfeld: Haushalt 2018

Ergebnisplan

Erträge: 294.700 Euro,

Aufwendungen: 380.300 Euro,

Jahresfehlbetrag: 85.600 Euro

Finanzplan

Einzahlungen: 279.700 Euro, Auszahlungen: 338.800 Euro

Investitionstätigkeit

Einzahlungen: 500 Euro,

Auszahlungen: 38.000 Euro

Einnahmen

Schlüsselzuweisungen: 0 Euro

Einkommenssteueranteil: 111.900 Euro,

Grundsteuer A: 290 Prozent,

Grundsteuer B: 290 Prozent, Gewerbesteuer: 380 Prozent

Ausgaben

Kreisumlage: 125.600 Euro,

Amtsumlage: 49.400 Euro,

Kitabeiträge: 17.400 Euro,

Schulverbandsumlage: 38.400 Euro

Einwohnerzahl: 243