Mit Konzert : Theodor Storms Chor feiert 175. Geburtstag

Mit einem großen Jubiläumskonzert feiert der Theodor Storms Chor in Husum am 2. Juni sein 175-jähriges Bestehen.

von shz.de

15. Mai 2018, 11:00 Uhr

175 Jahre Theodor Storms Chor in Husum – dieses runde Jubiläum wird am Sonnabend, 2. Juni, stimmgewaltig gefeiert. Unter der Leitung von Christoph Jensen bereiten sich die Mitglieder seit Monaten auf das musikalische Ereignis im Nordsee-Congress-Centrum vor. Auf dem Programm des Konzertes, das um 17 Uhr beginnt, stehen unter anderem Wolfgang Amadeus Mozarts Trinitatismesse und die Messvertonung Misa Tango von Martin Plameri. Unterstützung erfährt der Chor von der Choral Society aus Husums englischer Partnerstadt Kidderminster sowie von Claudia Buhrmann (Mezzosopran), Judith Brandenburg (Bandoneon) und Corinna Söller (Piano). Eintrittskarten gibt es in der Schlossbuchhandlung in Husum, Schlossgang 10.