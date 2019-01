Lütjenholm : Theaterspaß mit „Dütmol Valentine“

Die Laienspielgruppe Lütjenholm präsentiert ihr neues Stück in einer Generalprobe.

von hn

23. Januar 2019, 15:39 Uhr

Die Laienspielgruppe Lütjenholm hat ein neues Theaterstück einstudiert. Aufgeführt werden soll es beim Feuerwehrfest. Die Schauspieler laden zur öffentlichen Generalprobe am Donnerstag (31.), 19.30 Uhr, ins Dörpshus Lütjenholm ein.

Gezeigt wird diesmal der plattdeutsche Einakter „Dütmol Valentine“ von Rinje Bernd Behrens. Zum Inhalt:

Lühr Allers (Frederik Meyer), Bauer im heiratsfähigen Alter, macht auf jedem Fest zu fortgeschrittener Stunde irgendeiner Frau einen Heiratsantrag und drückt sich anschließend mit faulen Ausreden.

Dieses Jahr taucht auf dem Feuerwehrfest eine unbekannte Schönheit auf, Valentine (Martina Carstensen), der Lühr natürlich sofort den üblichen Antrag macht. Aber damit Valentine seinen Antrag nicht ernst nehmen kann, macht er auf Anraten von Katrin (Karen Callsen) nun gleich einem halben Dutzend anderer Frauen ebenfalls Heiratsanträge.

Den nächsten Morgen verbringt der sichtlich verkaterte Lühr in der Küche und wird von seiner Haushälterin Else (Sonja Tiedemann) umsorgt. Doch mit der Ruhe hat es bald ein Ende. Erst taucht sein verärgerter bester Freund Peter Spinken (Marvin Friedrichsen) auf und anschließend auch noch die Bräute, die die Einlösung des Versprechens einfordern wollen. In dem ganzen Chaos vergisst Lühr das geplante Interview mit Christine (Nadine Callsen) vom Bauernblatt, die dann plötzlich auf der Matte steht. Wie das dann weitergeht, die Antwort auf diese Frage gibt es im Stück.

Für die Regie und auch als „Topuster“ sind Christiane Rugullis und Maike Carstensen zuständig. Für die Maske ist Lea Hansen verantwortlich und sorgt für das passende Aussehen.

Die Theaterspieler freuen sich auch jeden Fall wieder über viele Zuschauer. Der Eintritt ist wie immer frei, über eine kleine Spende würde sich die Laienspielgruppe allerdings sehr freuen.