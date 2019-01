De Theoderlüüd Ramsted-Wisch : Theaterabend in Schwabstedt

De Theoderlüüd Ramsted-Wisch treten am 25. Januar mit der Komödie „Dat Treppenhuus is Tüüg“ im Schwabstedter Fährhaus auf.

18. Januar 2019, 15:24 Uhr

Nach der erfolgreichen Premiere am ersten Weihnachtstag 2018 hebt sich der Vorhang für De Theoderlüüd Ramsted-Wisch am Freitag (25.), 20 Uhr, ein weiteres Mal in der Gaststätte Fährhaus in Schwabstedt. „Dat Treppenhuus is Tüüg“ („Das Treppenhaus ist Zeuge“), eine Komödie in drei Akten von Helmut Schmidt, steht auf dem Programm. Weitere Auftritte von De Theoderlüüd Ramstedt-Wisch finden am Donnerstag, 28. Februar, 20 Uhr, im Kirchspielkrug in Simonsberg und am Sonntag, 10. März, 16 Uhr im Fährhaus in Schwabstedt statt.