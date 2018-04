Konzert in Friedrichstadt : The Company rockt die Turnhalle

Die fünfköpfige Band The Company tritt in der Turnhalle der dänischen Hans-Helgesen-Schule in Friedrichstadt auf.

19. April 2018, 12:00 Uhr

Eine Flensburgerin mit einer Stimme wie Annie Lennox, dazu E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und alles, was man für schnelle und tanzbare Rockmusik braucht – das ist The Company. Die fünf jungen Musiker, zwischen 17 und 19 Jahre, haben sich auf der Flensburger Duborg-Schule kennen gelernt. Die Band stellt am Freitag, 4. Mai, 20 Uhr in der Turnhalle der dänischen Hans-Helgesen-Schule in Friedrichstadt ihr neues Album „All These Bad Companies“ vor. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Konzertreihe „Vestkystkultur“ des dänischen Kulturvereins SSF statt.