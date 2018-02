Breklum : Teure Prüfung für ein ungeliebtes Geschenk

Vor knapp 30 Jahre schob die Bahn ihre Brücken an die Kommunen ab – ob sie sie wollten oder nicht.

von shz.de

24. Februar 2018, 08:00 Uhr

„Wir haben die Durchschnittsnote 2,5 erreicht und die Bestätigung, dass die Standsicherheit gewährleistet ist – alles inklusive für 940 Euro. Ein teures Geschenk“, informierte Ernst-Georg Nommsen, Vorsitzender des Umwelt-, Flur- und Wegeausschusses der Gemeinde Breklum, in jüngster Sitzung. Dabei meinte er die Eisenbahnbrücke in der Brückenstraße, die die Bahn der Kommune im Jahr 1990 mit allen Pflichten geschenkt hatte. Regelmäßige Prüfungen durch einen Fachingenieur sind alle sechs Jahre nötig. Kleinere Mängel, da waren sich die Gremiums-Mitglieder einig, können die Bauhofmitarbeiter wuppen, nicht zuletzt das Säubern des Geländers.

Anders als in der Brückenstraße, wo die Brücke über die Gleise führt, ist für die Instandhaltung, vor allem -setzung, der maroden Bahnunterführungen in der Kirchenstraße und im Maadeweg dagegen laut Gesetz die Bahn zuständig, weil die Schienen sie unterqueren. „2019 wird das endlich losgehen“, informierte Bürgermeister Heinrich Bahnsen. Dann werden die alten Betonfertigteile der Unterführungen entfernt und neue in einem aufwendigen Verfahren (wir berichteten) hineingeschoben.

Ein weiteres Thema beschäftigte die Ausschussmitglieder: In vielen Straßen staut sich das Wasser bei Regenfällen immer mehr, weil die Gräben die Wassermassen kaum noch aufnehmen können. „Wir sollten die Wegeseitengräben ausbaggern“, so Nommsens Vorschlag. Hans-Jürgen Petersen war der Meinung, dass zunächst die Banketten ausgebessert werden sollten. Dabei sollte auf das Einbringen einer erhöhten Neigung zu den Gräben hin geachtet werden. „So schaffen wir mehr Wege“, erklärte er. Besonders im Sönnebüller, Petersburger sowie Vollstedter Weg sollte schleunigst agiert werden. Die Empfehlung an die Gemeindevertretung lautete am Ende: zunächst Banketten ausbessern, und nach Bedarf Gräben ausbaggern. 20.000 Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen.

Der diesjährige Umwelttag findet, so Nommsen, am 17. März statt. Ab 9 Uhr möchte er ab Sportpark auch wieder eine Müllsammelaktion starten. Die Jäger hatten signalisiert, die Marsch zu durchforsten. Wie in den Vorjahren wird danach wieder eine Suppe auf Kosten der Kommune angeboten, voraussichtlich im Sportpark. Im vergangenen Jahr seien erfreulich viele Teilnehmer – 30 an der Zahl – dabei gewesen. Da sei sicher noch eine Steigerung möglich. Weiter war sich das Gremium einig, dass diesmal zusätzlich ein Pflanztag am 24. April angesetzt werden soll. Ab 14 Uhr geht es ebenfalls ab Sportpark los. Danach wird es Kaffee und Kuchen geben.