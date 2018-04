Gemeindevertretung : Tetenbüll diskutiert Haushalt

Größte Ausgaben sind der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus sowie die Errichtung von 40 Parkplätzen auf dem Festplatz der Gemeinde.

08. April 2018

Die finanzielle Situation der Gemeinde und die Kosten der geplanten Vorhaben standen im Mittelpunkt der Sitzung der Tetenbüller Gemeindevertretung. Dabei erläuterte Sabrin Peters vom Amt Eiderstedt den Haushaltsplan für 2018. Obwohl er einige Änderungen enthalte, entspreche er im Wesentlichen dem Plan des Vorjahres, sagte sie.

Erhöhen werden sich die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer um 13.200 Euro und an der Umsatzsteuer um 10.800 Euro. Die übrigen Steuereinnahmen bleiben bei nicht veränderten Hebesätzen nahezu identisch. Die Mehrbelastung durch die Kreis- und Amtsumlage beträgt insgesamt 23.600 Euro. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 12.200 Euro. Der Jahresfehlbetrag sinkt um rund zehn Prozent auf 54.900 Euro. Die Kredite für Investitionen werden mit 132.700 Euro veranschlagt.

Zu den größeren Ausgaben gehören 47.000 Euro für einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus. Darin sollen ein Anhänger, Mülltonnen und andere Geräte der Gemeinde sowie Gegenstände der Vereine deponiert werden. Im Betrag enthalten sind 7000 Euro für Pflasterarbeiten. Hierzu fassten die neun Mitglieder der Gemeindevertretung einen einstimmigen Beschluss. Er beinhaltet die Planung, den Bauantrag, die Ausschreibung und die Vergabe des Auftrags. Mit dem gleichen Votum stimmten sie dafür, auf dem Festplatz, bis zu 40 Parkplätze anzulegen. Die Fläche hierfür beginnt hinter dem Gemeindehaus und verläuft parallel zur Straße Westerenn. Hierfür werden 50.000 Euro eingeplant. Dadurch soll erreicht werden, dass die sichere Durchfahrt durch den Straßenabschnitt nicht mehr von parkenden Fahrzeugen erschwert wird. Davon sind auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr betroffen. Das Seniorenheim will einige Stellplätze auf der mit Rasengittersteinen befestigten Fläche anmieten.

Weitere Investitionen sind auf dem Spielplatz erforderlich, berichtete Armin Johns (KWT). Nach dem Ergebnis der letzten Überprüfung müssen eine marode Schaukel sowie die nicht mehr intakte Seilbahn erneuert werden. Zusammen mit neuen Bänken sind dafür knapp 10.000 Euro aufzuwenden.

Infolge der heftigen Regenfälle ist es erforderlich, die Gräben auszubaggern. Für die Arbeiten an den gemeindeeigenen Gräben sind 20.000 vorgesehen. „Die Pflicht trifft auch die privaten Besitzer von Gräben“, so Johns. Im Haus Peters werden Maler- und Tischlerarbeiten für 5000 Euro durchgeführt. Am Ende stimmten alle für den Haushaltsplan, die Satzung und den Stellenplan.

Auch einverstanden war die Runde mit den ausgeglichenen Einnahme- und Ausgabeplänen der Freiwilligen Feuerwehr und ihrer Jugendabteilung für die Jahre 2018 und 2019. Auf Antrag des Ringreitervereins und dem Vorschlag von Bürgermeister Thomas Lorenzen folgend, stiftet die Gemeinde den Königspreis im Wert von 170 Euro für das Landschaftringreiten. Das findet am 21. Juli statt.

Über die Bedeutung eines neu zu bildenden Kindergartenausschusses informierte Hila Küpper (Grüne). Der Hort befindet sich in der Trägerschaft der Kirche, die sie aufgeben möchte. Zusammen mit dem Gemeindechef wurde die Vortragende, ohne Gegenstimmen, in den Ausschuss gewählt. Ralph Martens (KWT) und Armin Johns sind ihre Vertreter.

Die Vorsitzende des Sozialausschusses, Brigitte Bruhn (Grüne), schlug vor, den Seniorennachmittag in ein Ü-65-Treffen umzubenennen, damit sich auch jüngere Altersgruppen angesprochen fühlen. Die Beiträge für die Mitfahrten beim Kinderausflug soll für auswärtige Junioren auf zehn Euro erhöht werden. Künftig wird nur noch eine Begleitperson mitfahren dürfen. Alle Erwachsenen haben 15 Euro zu entrichten. Die Ticketpreise für die Senioren-Ausflüge steigen auf zehn Euro an.