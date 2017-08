Sommertag in Tetenbüll : Tetenbüll – auch im Regen interessant

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Eines jedenfalls lässt sich sagen: Die Einladung zum „Sommertag in Tetenbüll“ war ein Volltreffer. Nur: Petrus hätte den Wunsch der Veranstalter auch erhören sollen Aber er ließ es auf Eiderstedt regnen. So schauten die Veranstalter zunächst nicht gerade fröhlich aus der Wäsche. Selbst die Schafe auf den Fennen sahen am Vormittag echt „belämmert“ aus, wie sie da zum Teil von ihrer Wolle befreit den Kopf nach unten mit dem Rücken gegen den Regen standen. Aber zur Erleichterung und zum Erstaunen der Verantwortlichen: Trotz Regen war das Dorf um 11 Uhr voll.

Der Ortskulturring Tetenbüll hatte mit seiner Vorsitzenden Hila Küpper erstmalig diesen „Sommertag in Tetenbüll“ veranstaltet. Das vielfältige Programm konnte sich sehen lassen. Denn nicht nur Haus Peters hatte zu seinem traditionellen Sommerfest eingeladen. Neben der Ausstellung „Häuser, Hütten, Scheunen, Ställe“ von Uwe Thomas Guschl dort fand im Bauerngarten der Kunsthandwerkermarkt statt. Historische Spinnräder waren in Aktion zu sehen, und das Landfrauen-Trio sorgte statt draußen nun im Laden mit seinen Liedern für Unterhaltung. Abends wurde das neue Mannschaftstransportfahrzeug an die Feuerwehr übergeben. Anschließend klang der Tag mit einem Grillfest aus. Dazu gab es tagsüber einen Dorfflohmarkt, und der ehemalige Kröger Jacob Claußen unternahm mit einigen Interessierten am frühen Nachmittag eben nur einen kurzen Dorfspaziergang mit Kirchenführung.

Das Programm sprach die Menschen an, es war richtig was los. Statt der erwarteten Flohmarktstände sah der Ankommende allerdings in der Dorfstraße und an jeder möglichen Stelle parkende Autos. Ein paar Stände waren dem Regen an der Ecke zum Spielplatz ausgesetzt. Aber die meisten waren im Dorfgemeinschaftshaus untergekommen, andere entdeckte der Gast später an den Hauseingängen. Im Haus Peters war es etwas beengter als sonst, aber wen störte das schon. Und im Bauerngarten boten die Kunsthandwerker-Stände Obdach. Miesepetrigkeit konnte da gar nicht aufkommen. Wer sich also – und das waren sehr viele – dazu entschlossen hatte, Tetenbüll, dieses „Herzstück“ von Eiderstedt, aufzusuchen, der hatte schon „Sonne im Herzen“ mitgebracht.



Andrea Freund aus Hamburg war mit Gabi und Paul Hunold aus Köln gekommen, um ihren Freunden die wunderschöne Kirche St. Anna mit dem traumhaften Deckengewölbe, der Empore mit den Bildern und auch die Beichtstühle für Männer und Frauen zu zeigen. So kamen sie zufällig auch an den Flohmarktständen im Regen vorbei und warfen einen Blick auf Hufeisen, alte Flaschen und auch verschiedene Waagen, darunter eine Babywaage, mit der die Hebamme früher das Gewicht des neuen Erdenbürgers bestimmt hatte. An einer Apothekerwaage waren die Markierungen vom Eichen – die Punzen - deutlich sichtbar zu erkennen. Eine Familie aus Werdohl/Sauerland war aus St. Peter-Ording gekommen und machte im Dorfgemeinschaftshaus die Runde. Sie hatten das Plakat gesehen. Für ihre Kinder – acht und vier Jahre – ist ein Flohmarkt immer interessant. Marion Cornils aus Garding versuchte, etwas loszuwerden: „Mein Haus ist voll. Da ist ein Flohmarkt die beste Gelegenheit.“ An anderen Ständen gab es alles für Kleinkinder und Spielzeug. Kuscheltiere in Mengen gehörten dazu. Im Angebot auch Weckgläser mit selbst gefärbter Wolle gefüllt und mit Verschlussklammer versehen. Was Nora Herber für ihr Pharmaziestudium an Büchern gebraucht hatte, war neben englischer Literatur und vielem anderen zu erwerben, was sich ansammelt und zu viel ist, wenn Haushalte zusammengeführt werden. Nicht nur da stöberte das Ehepaar Grempel aus Bayreuth herum: „Wir sind auf Schnäppchenjagd.“ Kunsthandwerk, Dorfladen und Flohmarkt hatten sie von Husum nach Tetenbüll gelockt. Mit acht Jahren Tönning und inzwischen 16 Jahren Husum wiesen sie sich als echte Nordsee-Urlauber aus, denen auch schlechtes Wetter nichts ausmacht.