Expertenrunde : „Telemedizin ersetzt keinen Arzt“

vergrößern 1 von 1 Foto: DRF 1 von 1

„Ohne flächendeckende Breitbandversorgung ist keine Telemedizin möglich“, betonte Magret Albrecht eingangs einer Podiumsdiskussion zum Thema Telemedizin. Zu der Veranstaltung hatte der Kreis-Landfrauenverband Nordfriesland in die Koogshalle der Reußenköge geladen, die bis auf den letzten Platz gefüllt war. So freute sich Verbands-Vorsitzende Albrecht über die große Resonanz – mit dabei Ärzte, Krankenschwestern sowie Vertreter aus Politik und Hilfsorganisationen. „Gerade weil die medizinische Versorgung in unserer Region auch im Hinblick auf die Altersstruktur wichtig ist, ist das Thema nicht nur für uns Landfrauen aktuell“, machte sie deutlich.

In der Diskussion, moderiert von der Geschäftsführerin des Landfrauenverbandes Schleswig-Holstein, Ulrike Michaelis, wurde vermittelt, dass der Umgang mit der Telemedizin nicht unumstritten ist. Zwar wurde deutlich, dass nicht nur im Hinblick auf den Ärztemangel in strukturschwachen Regionen moderne Kommunikationstechniken eine Ergänzung und Hilfe in der Diagnostik und Behandlung sein können, aber auch der Datenschutz spiele eine Rolle.

„Telemedizin ersetzt keinen Arzt“, betonte Dr. Franz Joseph Bartmann, Chirurg und Präsident der Ärztekammer des Landes. Das Spektrum dieser modernen Versorgungsform umfasse mittlerweile nahezu alle medizinischen Fachgebiete. Deutschland aber hinke noch hinterher. Bartmann wünschte sich zum Beispiel, dass gerade auf dem Land mit mangelnder Ärztedichte medizinische Fachangestellte die Patienten aufsuchen und gewisse Daten via Internet gleich dem Arzt zur Beurteilung senden könnten. Ein EKG könne so per Bildschirm erklärt werden. Diagnosen dürfe der Arzt per Telefon nicht stellen, das sei in Deutschland noch verboten. Bartmann sieht da Bedarf für neue Regelungen: „Wenn der Bund das nicht macht, machen wir das in Schleswig-Holstein“, kündigte er an. Auch unterstützte er die Forderung nach einer elektronischen Patientenakte.

Dr. Thomas Maurer, Allgemeinarzt in Leck, warb ebenfalls für den Einsatz der Telemedizin. Dabei könnten die an größeren Orten angesiedelten, meist mit mehreren Medizinern besetzten Ärztehäuser ihre Satelliten-Praxen via Internet mit den notwendigen Patientendaten versorgen. Verbesserungen könne die Telemedizin auch bei schweren Unfällen bringen. So könnten die Rettungssanitäter am Unfallort sofort Bilder von den Verletzungen des Verunglückten an das Krankenhaus senden: Dort sei man dann besser vorbereitet, wenn der Patient eingeliefert wird , und könne qualifizierte Kräfte bereitstellen. So lasse sich viel Zeit sparen.

Ähnlich argumentierte Christian von der Becke, Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland. Er bedauerte, dass der Einsatz der Telemedizin in solchen Fälle derzeit noch nicht möglich sei. Der Geschäftsführer wünschte sich mehr Möglichkeiten zum Datenaustausch und erläuterte das an einem besonderen Beispiel: Würde ein Patient im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) von einem Arzt behandelt werden, der auch im Klinikum tätig ist, sei eine Datenübertragung vom MVZ zur Klinik nicht erlaubt.

Zurzeit läuft ein Modellversuch auf der Hallig Hooge. Dabei sendet der dortige Krankenpfleger mittels einer Datenbrille Aufnahmen zur Diagnose an den Hausarzt des Patienten am Festland. Urs Phillipzig, Allgemeinmediziner in Bredstedt, hält das für keine gute Idee. Alle zwei Wochen ist er vertretungsweise auf der Hallig und für die dortigen Patienten da. „Der persönliche Kontakt ist einfach wichtig, da kommen die Patienten aus sich raus.“

Zum Schluss der Diskussionsrunde warb Sabine Birkigt von der Bürger-Breitband-Netz GmbH für den Einsatz des schnellen Internets. „Wir stehen in Nordfriesland schon besser da als in anderen Regionen“, machte sie deutlich. „Ohne leistungsstarke Internet-Anbindung ist keine Telemedizin möglich.“ Auch Christian von der Becke will sich deshalb dafür einsetzen, dass Datenschutz-Regelungen im Interesse einer effektiveren Patientenversorgung geändert werden.