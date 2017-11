Husum : Teilhabe: TSBW führend im Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: wzl 1 von 1

Ein Wortungetüm ist die ausgeschriebene Bezeichnung von ICF allemal: „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“, so lautet der Titel eines Buches, das fast schon die Bibel, zumindest aber eine überaus wichtige Arbeitsgrundlage für jene ist, die Menschen mit Behinderungen ausbilden oder betreuen. Es wurde herausgegeben von der World Health Organisation (WHO) in Genf. Mit dem Inhalt dieses Werks müssen sich auch in Nordfriesland alle Bildungswerke, Wohneinrichtungen und Werkstätten ernsthaft befassen, denn es wird in nicht allzu ferner Zukunft ein einheitliches – und vor allem verbindliches – Klassifikationsschema für Behinderungen und Förderungen darstellen. Entstanden ist „die ICF“, wie dieses Buch in Fachkreisen genannt wird, in den 1990er-Jahren. Auf Englisch wurde sie im Jahre 2001 veröffentlicht, vier Jahre später auf Deutsch.

Vorbildlich geht dabei das Husumer Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk (TSBW) zu Werke. Für dessen Diagnostikzentrum ist die ICF im Rahmen der normalerweise elf Monate dauernden berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme bereits seit dem Jahr 2014 die Grundlage, um die berufliche Eignung festzustellen. Die körperlichen und kognitiven Ressourcen junger Menschen werden ausgelotet sowie die passenden beruflichen Möglichkeiten vorgeschlagen. Die Teilnehmer können sich in den einzelnen TSBW-Werkstätten selbst praxisnah austesten. Die Maßnahme verknüpft die praktische Erprobung mit verschiedenen Testverfahren und einem psychologischen Befund.

Das Klassifikationsschema der ICF wird jetzt peu à peu in allen Abteilungen installiert und die Mitarbeitenden des TSBW werden in diesem Sinne geschult. „Im Bundesteilhabegesetz ist die ICF verankert und bietet allen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, eine einheitliche, präzise Sprache. Das eröffnet die Möglichkeit, Behinderungen präzise zu beschreiben und klar und verständlich auszudrücken, wo die Schwächen, aber auch die Stärken des Betroffenen liegen.

„Ab dem Jahr 2023 ist die Arbeit auf der Grundlage der ICF Pflicht“, erklären Sünje Matzen und Birgit Heimann, beide Diplom-Psychologinnen und Mitarbeiterinnen des TSBW-Diagnostikzentrums. Die Klassifikation ist auch ein Teil der reha-pädagogischen Ausbildung.

Erst kürzlich ist die Einrichtung von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke zum „ICF-Kompetenzzentrum“ für den Norden Deutschlands bestimmt worden: Gemeinsam mit drei weiteren Kompetenzzentren, die in anderen Teilen Deutschlands tätig sind, wird die Husumer Einrichtung nicht nur weitere verbindliche Standards erarbeiten, sondern auch Schulungen geben und andere Bildungswerke einschwören auf die Nutzung der ICF.

„Wir sind schon sehr weit gediehen, aber noch nicht am Ziel“, sagt Birgit Heimann. Die Mitarbeiter empfinden die ICF als erleichternd: „Es fehlte bislang die Möglichkeit, Teilnehmende korrekt zu klassifizieren“, heißt es. Das ursprüngliche Nachschlagewerk soll verstanden werden als ein Klassifikationsschema und nicht als Diagnose-Instrument. Es enthält knapp 1500 sehr ausführlich beschriebene Einzelpositionen; die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke dampfte dieses Konvolut auf überschaubare 49 Positionen ein: „Wir haben diese übernommen und nochmals auf uns zugeschnitten, weil wir beispielsweise mit Hörgeschädigten arbeiten, die spezielle Bedürfnisse haben. Oft sind Mehrfachbehinderungen vorhanden – deshalb ist ein größerer Unterstützungsbedarf gegeben“, so Sünje Matzen und Birgit Heimann.

Von der ICF profitieren alle, denn sie verbessert und vereinheitlicht die Beurteilung: „Alle Beteiligten sprechen mit einer Sprache, wenn es darum geht, das Maßnahmen- oder Teilhabeziel festzulegen“, sagt Birgit Heimann. Und noch etwas Wichtiges ist aus der ICF herausgekommen: Im Mittelpunkt aller Bemühungen stehen die Teilnehmenden selbst. Sie können sich in die Beurteilung mit einbringen, sich auf ihre Rehaplan-Gespräche vorbereiten und eine Selbsteinschätzung vornehmen – mit Unterlagen, deren Sprache bedarfsweise angepasst und vereinfacht wurde: „Eine gute Gesprächsgrundlage“, betonen die beiden Fachfrauen. Und nicht nur das: Die eine oder der andere werden dadurch dazu angeregt, ihre eigenen Wunschvorstellungen kritisch zu hinterfragen. Denn die Beurteilungen dienen der ehrlichen Entscheidungsfindung. Sie bringen einen Prozess in Gang durch Selbstreflexion.