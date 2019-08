St. Peter-Ording : Taxi und Radfahrer auf den Gleisen: Zugführer muss bremsen

Gleich zwei Mal an einem Abend muss ein Zugführer an einem Bahnübergang in St. Peter-Ording scharf bremsen.

28. August 2019, 17:48 Uhr

St. Peter-Ording | Am Dienstag gegen 21.30 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz in St. Peter Ording gerufen. Der Führer eines Regionalzugs, der auf dem Weg von Tönning nach St. Peter Ording war, musste am Bahnübergang Schulstraße eine Schnellbremsung einleiten, weil ein Taxifahrer über den Bahnübergang fuhr, wie die Bundespolizei mitteilt.

Auf seiner Rückfahrt musste der Lokführer am gleichen Bahnübergang erneut bremsen, weil zwei Radfahrer den Übergang trotz herannahendem Zug überquerten. Es wurde keine Reisenden verletzt.

Auch Durchfahrtsverbot ignoriert

Die Streife der Bundespolizei stellte vor Ort fest, dass an diesem Bahnübergang im Bereich Schulstraße/Neuweg Asphaltierungsarbeiten stattfinden und die Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art verboten ist. Dieses Verbot haben der Taxifahrer und die beiden Radfahrer offensichtlich ignoriert.

Die Bundespolizei warnt vor diesem lebensgefährlichen Fehlverhalten. Dies ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, wenn ein Zug bremsen muss.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf das Autokennzeichen des Taxis geben können.

Sachdienliche Hinweise an die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Flensburg unter Telefon 0461/31 320.

